In Meidling eröffnet neue Primärversorgungs-Einheit

Im Herzen von Meidling wurde die neue Primärversorgungseinheit (PVE) Wilhelmstraße feierlich eröffnet, die als zentraler Knotenpunkt für medizinische Dienstleistungen dient.

Die PVE, die aus einer ehemaligen Gruppenpraxis hervorgegangen ist, bietet nun eine erweiterte Palette an Gesundheitsleistungen an. Mit einem breiten Angebot von allgemeinmedizinischer Betreuung bis hin zu spezialisierten Gesundheits- und Sozialberufen, setzt die PVE neue Maßstäbe in der Patientenversorgung.

Das engagierte Team aus erfahrenen Ärzten sowie Fachpersonal garantiert eine individuelle und umfassende Betreuung. Patientinnen und Patienten profitieren von einer ganzheitlichen Versorgung, die medizinische Behandlung, Pflege, Psychotherapie, Diätologie und Physiotherapie an einem Ort vereint. Die PVE Wilhelmstraße ist damit die 15. ihrer Art in Wien, dazu kommen sechs spezialisierte Kinder-PVEs.

Wilfried Zankl, der Bezirksvorsteher von Meidling unterstreicht die Bedeutung der neuen Einrichtung: „Ich finde: Alle Meidlinger sollen schnell und unkompliziert in ihrem Grätzl medizinischen Rat bekommen. Das PVE hat über 50 Stunden pro Woche geöffnet – das ist eine riesige Verbesserung der Versorgung für uns.“