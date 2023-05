In Meidling ist die Kunst in Bewegung

Am 12. und 13. Mai steht der ganze 12. Bezirk im Zeichen der Kunst. „Die Zeit der Lockdowns war für unsere Künstler keine leichte. Da habe ich mir überlegt, was wir tun können um diese zu unterstützen“, ­erklärt die stellvertretende Bezirksvorsteherin Barbara Marx. So initiierte sie das Projekt „Kunst 12“. Unterstützt wurde sie dabei von der Meidlinger Künstlerin und Kuratorin des Events Silvia „Siko“ Konrad.

Zwei Tage stehen Ateliers und Galerien im 12. Bezirk allen Interessierten bei freiem Eintritt offen. Das Programm gibt es unter: www.atelierundgalerienrundgangmeidling.wordpress.com. Eine Kunst, sich dabei nicht zu vertippen.