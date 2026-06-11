Igel-Straße wächst: Schon länger als ein Halbmarathon

Mehr als 620 Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer in ganz Österreich machen bereits bei der Garten-Vignette von Tierschutz Austria mit. Gemeinsam haben sie damit eine beeindruckende „Igel-Straße“ von 22.791 Metern geschaffen – und damit die Distanz eines Halbmarathons übertroffen.

„Österreichs Igelfreundinnen und Igelfreunde haben einen Halbmarathon erlaufen – und das in Rekordzeit“, freut sich Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. Aus vielen einzelnen Gärten sei ein zusammenhängendes Netzwerk für Wildtiere entstanden. „Jeder Meter zählt“, betont Aschauer.

Wien auf dem Stockerl

Im bundesweiten Vergleich liegt Niederösterreich klar an der Spitze. Wien sichert sich den zweiten Platz und landet damit noch vor der Steiermark. Auch Oberösterreich zeigt großes Engagement für die heimischen Stacheltiere.

Aufholbedarf gibt es hingegen im Westen Österreichs: Tirol und Vorarlberg bilden derzeit das Schlusslicht im Ranking. „Hier gibt es noch viel Potenzial. Wir laden besonders die westlichen Bundesländer ein, kräftig aufzuholen“, so Aschauer.

Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung

Die Idee hinter der Garten-Vignette ist einfach: Private Gärten werden durch kleine Anpassungen zu wertvollen Lebensräumen für Igel und andere Wildtiere. Dazu gehören etwa Durchgänge in Zäunen, heimische Pflanzen, naturnahe Strukturen und der Verzicht auf Pestizide und andere Gifte.

So entstehen sichere Wanderwege und Rückzugsorte für Tiere, die in dicht besiedelten Gebieten oft Schwierigkeiten haben, geeignete Lebensräume zu finden.

„Tierfreundlich garteln war noch nie so einfach und wirksam. Jeder neue Garten macht die Igel-Straße länger“, erklärt Aschauer.

Das große Ziel: Quer durch Österreich

Der erreichte Halbmarathon ist für die Initiatoren jedoch nur ein erster Meilenstein. Langfristig soll eine durchgängige Igel-Straße quer durch Österreich entstehen – von der Halbmarathon- zur Marathondistanz und weit darüber hinaus.

Zum Vergleich: Die Strecke von Wien bis nach Vorarlberg umfasst rund 581.000 Meter. Ein ambitioniertes Vorhaben, das im ersten Jahr der Initiative noch viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter benötigt.

Wer seinen Garten ebenfalls zum Teil des österreichweiten Wildtier-Netzwerks machen möchte, kann ihn online bei der Garten-Vignette registrieren. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden eine individuelle Plakette für ihren Garten.