Drei Kaiser-Wiesn-Highlights für Senioren

Die Wiener Kaiser Wiesn ist längst mehr als nur ein Oktoberfest – sie ist ein Treffpunkt für alle Generationen. Besonders Seniorinnen und Senioren dürfen sich heuer auf gleich drei besondere Höhepunkte freuen: die feierliche Eröffnung mit traditionellem Festzug, stimmungsvolle Senior voller Musik und Kulinarik sowie den beliebten Nordic Walking Day auf der Prater Hauptallee.

Ob gemeinsam feiern, gemütlich genießen oder aktiv in Bewegung bleiben – hier stehen Lebensfreude, Gemeinschaft und unvergessliche Erlebnisse im Mittelpunkt.

Große Wiener-Kaiser-Wiesn-­Eröffnung am 24. September

Ab 10 Uhr Treffpunkt bei Kolariks Luftburg mit ­traditioneller Pferdekutsche, Volkstanzgruppen und Trachtenkapelle sowie gemeinsamem Festzug zur Kaiserwiese, wo mit dem traditionellen Bier­anstich um 12 Uhr im Beisein von Bürgermeister ­Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Alexander ­Nikolai und allen Wiener-Kaiser-Wiesn-Partnern die große Eröffnung durchgeführt wird.

Seniorentage am 30.9. und 7.10. im Gösser Zelt! Senior:innen aufgepasst:



Am 30. September und 7. Oktober steht die Wiener Kaiser Wiesn ganz im Zeichen der Senior:innen.

Das Leben is a Fest!

An den Senior:innentagen erwartet die Besucher:innen im Gösser Zelt zwischen 12 und 16.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Musikgrößen wie dem Hans Ecker Trio und dem stimmungsvollen Die Edlseer. Musikalische Urgesteine, die zum Schunkeln, Mitsingen und Tanzen aufrufen. Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz – unser Festwirt bietet den feierlustigen Senior:innen ein kulinarisches Schmankerlpaket mit ½ Grillhuhn und ½ Krügerl um € 25, die das ­gemeinsame Feiern noch appetitlicher machen!

Infos & Anmeldung

für 30. September und 7. Oktober 2026

reservierung@redcarpet-event.at

Nordic Walking Day am 29. September

Dabei sein ist alles: Sichern Sie sich Ihren Startplatz

Zum 8. Mal geht der einzigartige Senior:innen Nordic Walking Day an den Start! Am 29. September beweisen Junggebliebene auf der Prater Hauptallee wieder: Bewegung ist die beste Medizin für Körper, Geist und Seele.

In den Alterskategorien 60plus, 70plus, 80plus und erstmals auch 90plus ist eine Anmeldung für die Laufstrecke über 2,5 oder 5 km möglich (getrennt nach Geschlecht). 1.500 Senior:innen haben die Chance auf einen Startplatz.

Gekrönt wird der Event mit einem vielfältigen ­Rahmenprogramm im Wiesbauer Zelt. Die Erholungs- und Genusszone befindet sich ebenso im Wiesbauer Zelt, wo auch die Siegerehrung ­stattfindet.

Erstmals wird der Senior:innen Nordic Walking Day vom PVÖ – Pensionistenverband Österreich mitbeworben. Wir freuen uns auf Teilneh­mer:in­nen aus den Bundesländern.

Dabei sein ist alles: Sichern Sie sich bereits jetzt Ihren fixen Startplatz. Freuen Sie sich auf die Zielmedaille, ein Zielsackerl und möglicherweise einen Platz am Siegerstockerl.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Dienstag, 29. September 2026

Ort: Prater Hauptallee, Höhe Planetarium & Wiesbauer Zelt Wiener Kaiser Wiesn

Startzeit: 11 Uhr

Teilnahmegebühr für den Lauf: € 10,– pro Person



Anmeldung zum Lauf:

Bis 13.9. (solange Plätze verfügbar) in jedem Pensionist:innenklub der Stadt Wien.

Mindestalter: 60 Jahre.

Rollstuhlfahrer:innen, Personen mit Gehhilfe und Sehbeeinträchtigte dürfen mit einer -Begleitperson antreten.

www.dieklubs.at



Fragen: Tel.-Nr. 01/313 99-170 112 (Montag bis Freitag, 8–16 Uhr)