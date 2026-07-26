Leber-Killer: Ärzte warnen vor stiller Hepatitis-Gefahr

Sie gilt als heimtückische Krankheit: Oft merken Betroffene jahrelang nichts – während die Leber schweren Schaden nimmt. Zum Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli schlägt der Gesundheitsverbund Alarm und ruft zu Impfung, Tests und Vorsorge auf.

Die Folgen der Viruserkrankung können dramatisch sein und bis zu Leberzirrhose oder Leberkrebs reichen. Das Tückische: Vor allem die chronischen Formen Hepatitis B, C und D verursachen häufig lange Zeit keinerlei Beschwerden. Viele Infizierte erfahren erst von ihrer Erkrankung, wenn die Leber bereits massiv geschädigt ist. Mediziner betonen deshalb: Früh erkennen kann Leben retten.

Fortschritte bei Hepatitis C

Besonders erfreulich sind die Fortschritte bei Hepatitis C. Dank moderner Medikamente lässt sich die Erkrankung in den meisten Fällen innerhalb von acht bis zwölf Wochen vollständig heilen. Die Klinik Ottakring geht dabei neue Wege und bringt die Therapie direkt dorthin, wo Betroffene ohnehin betreut werden – etwa im Rahmen der Opioid-Substitution in öffentlichen Apotheken. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Heilungsraten von über 99 Prozent.

Impfung schützt vor Hepatitis B

Auch gegen Hepatitis B gibt es wirksame Medikamente, die schwere Folgeschäden verhindern können. Noch wichtiger ist jedoch die Vorsorge: Eine Impfung schützt zuverlässig vor Hepatitis B und gleichzeitig auch vor der besonders schweren Hepatitis D. Gegen Hepatitis A steht ebenfalls eine wirksame Schutzimpfung zur Verfügung.

Je früher, desto besser

„Je früher eine Virushepatitis erkannt wird, desto besser können wir Folgeschäden verhindern. Moderne Therapien ermöglichen heute bei Hepatitis C sogar eine vollständige Heilung”, betont Leber-Spezialist Michael Gschwantler von der Klinik Ottakring.

Appell der Ärzte

Der Wiener Gesundheitsverbund appelliert deshalb an die Bevölkerung, erhöhte Leberwerte oder mögliche Risikofaktoren ärztlich abklären zu lassen. Denn bei Hepatitis gilt mehr denn je: Wer die Krankheit rechtzeitig entdeckt, hat heute deutlich bessere Behandlungschancen als noch vor wenigen Jahren.