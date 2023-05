Jubiläums-Fanartikel für alle Freunde der Badner Bahn

Die Badner Bahn feiert heuer 135-jähriges Jubiläum und an dieses denkwürdige Datum soll man sich noch lange erinnern können. Aus diesem Grund begehen die Wiener Lokalbahnen dieses Jubiläum mit einigen neuen Fanartikeln, die ab jetzt erhältlich sind.

Passend zum Anlass gibt es ein auf 100 Stück limitiertes Briefmarkenset (6,00€). Die Motive behandeln die Anfänge der Badner Bahn von der Dampftramway bis zum modernen neuen Zug TW500. Außerdem gibt es einen Jubiläumswein aus einer Kooperation mit dem an der Badner-Bahn-Strecke ansässigen Heurigen Habacht aus Guntramsdorf (11,90€).

Für unsere kleinsten Öffi-Fans gibt es jetzt den Badner Babybody in vier unterschiedlichen Größen (0-18 Monate). Der liebevoll gestaltete Babybody besteht zu 100% aus ÖKO-TEX zertifizierter Bio-Baumwolle (15,90€). Die trendigen Socken im Badner Bahn Design sind ein Bestseller im Fanshop und gibt es mittlerweile in Blau und Weiß. Die in Europa hergestellten und ebenfalls ÖKO-TEX zertifizierten Socken gibt es in den Einheitsgrößen 37-41 bzw. 42-46 (11,90€).

Aus Alt wird Neu

Zusammen mit den NACHBARINNEN in Wien, einem Sozialverein zur Verbesserung der Lebensqualität migrantischer Familien in Österreich, haben die Wiener Lokalbahnen alten Werbetransparenten neues Leben eingehaucht. In einem Upcycling-Prozess entstanden trendige Shopper-Tragetaschen, Kosmetiktaschen und Brieftaschen (ab 19,90 Euro) – jedes Teil ein Einzelstück, durch und durch nachhaltig.

Ob für Outdoor, Camping oder Zuhause – der Emaillebecher mit modernem Badner Bahn Design begleitet Öffi-Fans überall hin (13,90€). Alle neuen Artikel sind ab sofort im Onlineshop unter fanshop.wlb.at und zusätzlich an den Kassen Baden Josefsplatz und Wien Oper erhältlich (Mo-Sa: 08:00-12:00 Uhr sowie 12:45-16:00 Uhr).