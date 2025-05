Junges Theater Simmering bringt Kultur für Kids

Das Junge Theater Simmering richtet sich an ein junges Publikum von 2 bis 22 Jahren und bietet ein abwechslungsreiches Programm, das von klassischen Theaterstücken über moderne Performances bis hin zu interaktiven Workshops reicht. Dabei wird besonderer Wert auf die Einbindung der lokalen Gemeinschaft gelegt. Durch Kooperationen mit Schulen, sozialen Einrichtungen und Kulturinitiativen entsteht ein lebendiger Austausch zwischen Künstlern und Publikum.

Vielfalt erleben und auch selber mitgestalten

Der historische Rahmen des Schlosses Neugebäude bietet eine einzigartige Kulisse für die vielfältigen Veranstaltungen des Jungen Theaters. Neben den regulären Aufführungen finden hier auch Workshops statt, die den Teilnehmern die Möglichkeit geben, selbst kreativ zu werden und hinter die Kulissen zu blicken. So wird Theater nicht nur konsumiert, sondern aktiv erlebt und mitgestaltet. Das Junge Theater Simmering lädt alle Interessierten ein, Teil dieser neuen kulturellen Bewegung zu werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Website des Jungen Theaters Simmering.

Tanz, Zirkus, Theater und Musik für Kids

Mit „Ein Sommer im Schloss“ von 23. bis 25. Mai verwandelt sich das Schloss Neugebäude in ein Erlebniszentrum für kleine Theaterfans. Bei der sinnlichen Performance „La Bum“ (ab 2 Jahren) dreht sich alles um Urknall, Herzschlag und pure Lebensfreude. Das Tanzstück „Farbenreich“ beginnt in Schwarz-Weiß und mündet in ein farbenfrohes Spektakel. Wer Zirkus liebt, besucht „Pupa Circi“, ein poetisch-musikalisches Puppentheater. Selbst Babys ab 10 Monaten werden bei „Baja Buf“ eingeladen, sich frei zu bewegen und zu staunen. Krönender Abschluss: „Ein Sommerfest“, ein musikalisches Spiel quer durch die Welt der Feste. Ab Herbst 2025 startet dan das Junge Theater Simmering offiziell in seine erste Spielzeit.

Programm, Informationen und Tickets unter jungetheaterwien2.jimdofree.com/programm/junges-theater-simmering/