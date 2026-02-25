„Kinder brauchen Räume, in denen sie sich selbst, einander und die Welt sinnlich erfahren können – und das am besten gemeinsam.“

…betont Geschäftsführer und künstlerischer Leiter Stephan Rabl. Theater sei genau das – ein Ort der unmittelbaren Begegnung.

Unmittelbares Theater als kreative Kraft

Gerade in Zeiten von Diskussionen rund um Medienkonsum und Jugendschutz zeigen die JUNGEN THEATER WIEN: Verbote allein reichen nicht. Es braucht echte Alternativen. Theater versteht sich hier nicht als Gegenpol zur digitalen Welt, sondern als notwendige Ergänzung.

Im analogen Raum lernen Kinder zuzuhören, Fragen zu stellen und andere Perspektiven einzunehmen. Frühkindliche Theatererlebnisse schaffen Aufmerksamkeit, emotionale Verbindung und soziale Erfahrung – Erlebnisse, die bleiben.

Kultur vor der Haustüre

Seit der Gründung 2025 bringen die JUNGEN THEATER WIEN Kultur gezielt in jene Bezirke, in denen 54 Prozent der jungen Wiener Bevölkerung leben. Gespielt wird unter anderem in Liesing, Favoriten, Floridsdorf, Donaustadt und Simmering.

Unter den Namen JUNGES THEATER FLORIDSDORF, DONAUSTADT, SIMMERING, FAVORITEN und LIESING entsteht ein dichtes Netz an Spielstätten – leicht erreichbar, offen für alle und direkt in der Nachbarschaft.

Von September bis Juni stehen rund 57 Produktionen mit etwa 250 Vorstellungen auf dem Programm: Sprechtheater, Tanz, Musik- und Figurentheater, Performance und Neuer Zirkus. Neben Uraufführungen finden auch bestehende Produktionen neue Bühnen und neues Publikum. Kooperationen – etwa zum Johann-Strauss-Festjahr 2025 unter dem Titel „JUNGES THEATER IM ¾ Takt“ – zeigen, wie lebendig und vernetzt diese Theaterarbeit gedacht ist.

März 2026: Vielfalt der Perspektiven

Der März steht ganz im Zeichen unterschiedlicher Blickwinkel und Themen. Naturerlebnisse, Fantasiereisen, Identitätsfragen sowie Erinnern und Vergessen prägen das Programm. Theater wird zum Erfahrungsraum – poetisch, humorvoll, bewegend.

Familien dürfen sich unter anderem freuen auf:

„Wiesenträume“ – Natur und Fantasie

„weiter leben“ – historisches Erinnern

„Zookonzert“ – musikalisches Mitmachen

„Grow out“ – Fragen zu Identität

„Dachs“ und „Waldrapp“ – poetische Tiergeschichten

„Fliegender Geschichtenteppich“ – Fantasiereisen

„Vergessen“ – berührende Generationenbegegnungen

Warum gemeinsames Theatererleben zählt

Theater schafft Aufmerksamkeit.

Theater schafft Verbindung.

Theater schafft Gemeinschaft.

Wenn Kinder gemeinsam mit Eltern, Großeltern oder Freund:innen im Publikum sitzen, entsteht ein geteilter Moment – einer, über den gesprochen, gelacht und nachgedacht werden kann.

In einer Zeit, in der vieles individualisiert und digital vermittelt wird, gewinnt das gemeinsame analoge Erlebnis an Bedeutung. Theater eröffnet kreative Räume und stärkt soziale Kompetenzen – ganz selbstverständlich und spielerisch.

Die JUNGEN THEATER WIEN verstehen sich dabei als Ort kultureller Nahversorgung: niederschwellig, qualitätsvoll und vielfältig.

Alle Termine, Details und Tickets gibt es unter: www.jungetheaterwien.at