Auf Schloss Hof beginnen die Lichter am Abend zu tanzen

Wenn die Sonne langsam untergeht und das prachtvolle Barockensemble in stimmungsvolles Licht getaucht wird, beginnt auf Schloss Hof einer der schönsten Sommerabende des Jahres.

Am Samstag, 1. August 2026, lädt der Lichtertanz zu einem außergewöhnlichen Erlebnis voller historischer Atmosphäre, Musik, Kulinarik und spektakulärer Lichtinszenierungen.

Ab 18 Uhr öffnet Schloss Hof seine Tore für einen festlichen Abend zwischen barocker Eleganz und nächtlichem Zauber. Den Auftakt bildet ein Sektempfang, bevor Besucherinnen und Besucher das Schloss und die diesjährige Sonderausstellung „Verspielte Symmetrie“ entdecken können. Die Führungen finden in deutscher und slowakischer Sprache statt und ermöglichen eine faszinierende Zeitreise in die Welt des Barock.

Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum um 19:00 Uhr mit der eindrucksvollen Barockpferde-Show. Edle Pferde und klassische Reitkunst verschmelzen zu einer faszinierenden Darbietung vor der einzigartigen Schlosskulisse.

Ab den Abendstunden richtet sich der Blick in den Himmel: Im Festsaal vermitteln Sternenvorträge um 21 Uhr und 22 Uhr Wissenswertes über aktuelle Sternenkonstellationen und den Kosmos. Gleichzeitig verwandelt sich die dritte Schlossterrasse ab 21:00 Uhr in eine stimmungsvolle Sternenhimmeldisco, die zum Tanzen unter freiem Himmel einlädt.

Den glanzvollen Höhepunkt bildet um 23:30 Uhr die spektakuläre Lichtershow, bei der kunstvolle Projektionen und Lichtinstallationen Schloss Hof in eine funkelnde Traumlandschaft verwandeln.

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