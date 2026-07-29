Chanson-Nachmittag im Haus Wienerberg

Musikgenuss unter freiem Himmel: Im Haus Wienerberg sorgte der Kultursommer Wien mit dem Gartenkonzert „Auf einen Kaffee mit Leopoldi & Co“ für einen stimmungsvollen Nachmittag voller Wiener Chansons, Humor und Erinnerungen.

Musikgenuss im Grünen

Der Kultursommer Wien macht Kunst und Kultur direkt vor der Haustür erlebbar. Insgesamt 29 Gartenkonzerte laden in den Häusern zum Leben zu kostenlosen musikalischen Nachmittagen ein. Im Haus Wienerberg stand dabei das Programm „Auf einen Kaffee mit Leopoldi & Co“ auf dem Spielplan. Florian Stanek und Birgit Zach begeisterten das Publikum mit einer abwechslungsreichen Reise durch die Welt der Wiener Chansons.

Passend zur idyllischen Lage des Hauses am Fuße des Wienerbergs wurde das Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Die grüne Umgebung des geschützten Naturraums bot die ideale Kulisse für einen entspannten Sommernachmittag.

„Es ist schön, wenn bei Veranstaltungen wie den Gartenkonzerten Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Gäste aus dem Grätzl zusammenkommen und gemeinsam die Freuden der Musik erleben dürfen.“

…freut sich Direktorin Sabine Schratt.

Wiener Schmäh trifft Melancholie

Mit viel Charme, Witz und musikalischem Feingefühl präsentierten Florian Stanek und Birgit Zach bekannte Werke von Hermann Leopoldi und Georg Kreisler ebenso wie selten gehörte Chansons und musikalische Entdeckungen. Die gelungene Mischung aus Humor, Nostalgie und nachdenklichen Momenten sorgte für beste Unterhaltung und weckte bei vielen Besucherinnen und Besuchern Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Weitere Konzerte folgen

Der Kultursommer Wien geht in den kommenden Wochen weiter. Auch die nächsten Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben sind kostenlos und stehen allen Interessierten offen. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in die Innenbereiche verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr – eine Anmeldung ist erforderlich. So bleibt der Kultursommer auch in den kommenden Wochen ein musikalischer Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste aus dem Grätzl.