Unser Notfellchen der Woche: Willy sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Willy

Mischlingsrüde Willy wünscht sich ein liebevolles Zuhause am Land. Mit etwas Geduld zeigt sich der sanfte Vierbeiner als treuer Begleiter mit großem Kuschelbedarf.

Ein Herz auf vier Pfoten

Willy ist ein echter Kuschelbär. Der im Dezember 2021 geborene Mischlingsrüde braucht bei neuen Menschen zwar eine kurze Kennenlernphase, fasst dann aber rasch Vertrauen und zeigt seine verschmuste, freundliche Seite. Wer ihm ein wenig Zeit gibt, gewinnt einen treuen Begleiter fürs Leben.

Landleben wäre ideal

Mit anderen Hunden versteht sich Willy bestens. Im Tierheim zeigt er sich zudem stubenrein, kennt das Brustgeschirr und geht brav an der Leine. Da er in seinem früheren Zuhause vermutlich überwiegend als Gartenhund gelebt hat, wünscht sich der knapp über kniehohe Rüde künftig ein Zuhause am Land. Ein Garten wäre für ihn ein großer Pluspunkt, ist aber vor allem als zusätzlicher Rückzugs- und Wohlfühlort gedacht. In einem Haushalt mit Kindern sollte Willy hingegen nicht leben.

Wer dem liebenswerten Vierbeiner eine zweite Chance schenken möchte, findet in Willy einen treuen Freund, der mit seiner ruhigen Art und seiner großen Freude am Kuscheln das Herz seiner neuen Familie im Sturm erobern wird.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).