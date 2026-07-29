Cool bleiben: Wien ist auf die Hitzewelle gut vorbereitet

Der Sommer zeigt sich jetzt von seiner heißesten Seite. Da gilt es kühlen Kopf zu bewahren und dabei hilft, dass es in Wien viele Gelegenheiten gibt sich abzukühlen.

Coole Plätze für heiße Tage: Wo es überall Abkühlung gibt zeigt etwa der digitale Stadtplan der Stadt Wien. Er dient hier auch als interaktives Hitzeschutz-Werkzeug. So sind etwa die klimatisierten „Coolen Zonen“ in öffentlichen Gebäuden auffindbar. Damit gibt es ein breites Netz, das durch spezielle Angebote unterschiedliche Zielgruppen erreicht und im Alltag gut zugänglich ist.

Auch Grünräume wie mehr als 1.000 Parks, Wälder und Wasserspielplätze bieten Schutz vor Hitze und werden laufend ausgebaut. Weiters stehen den Wiener*innen mehr als 1.800 kostenlose Trinkbrunnen zur Verfügung. Besonders im Sommer leisten sie mit den „Brunnhilden“ mit Sprühnebelfunktion einen wichtigen Beitrag zur Erfrischung. Zusätzlich gibt es Nebelduschen in öffentlichen Parks und Sommerspritzer – das sind Nebelstelen, die an Hydranten montiert werden.

Wer frei hat oder nach der Arbeit Abkühlung sucht, kann eines der städtischen Sommer- oder Familienbäder nutzen. Tipps, um die heißen Tage gut zu überstehen und einen kühlen Kopf zu bewahren, gibt es im Wiener Hitzeratgeber.

Bitte beachten

Grundsätzlich sollten die Fenster tagsüber geschlossen bleiben und nur während der kühleren Abend- oder Morgenstunden gelüftet werden. Einzige Ausnahme sind Räume mit Gaskombithermen und Gasdurchlauferhitzer. Hier muss laufend großzügig gelüftet werden. Andernfalls kann es zu Abzugsstörungen kommen und das farb- und geruchlose Gas Kohlenmonoxid kann zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen.

Die Tipps der Landessanitätsdirektion informieren über das richtige Verhalten bei Hitze. Wie man Erste Hilfe leistet – etwa bei einem Hitzekollaps – ist bei Temperaturen jenseits der 35 Grad gut zu wissen. Im Notfall die Rettung unter 144 rufen!