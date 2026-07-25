„Kommt & feiert mit uns“: Auf ein Wort mit Wiesn-Kaiser Johann I.

Die Wiener Kaiser Wiesn findet heuer schon zum 5. Mal statt: vom 24.9. bis 11.10. Wiesn-Kaiser-Johann I. steckt mit seinem Team mitten in den Vorbereitungen auf die größte Gaudi des Jahres.

Die Wiener Kaiser Wiesn erfreut sich großer Beliebtheit. Was macht den besonderen Reiz der Veranstaltung aus?

Johann Pittermann: Sie verbindet -Tradition, Unterhaltung und Gemeinschaft. Die Menschen kommen zusammen, um zu feiern, Musik zu genießen und dem Alltag für einige Stunden zu entfliehen. Gerade diese Mischung aus Brauchtum, Geselligkeit und Lebensfreude macht den besonderen Cha-rakter der Veranstaltung aus.

Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die Wiener Kaiser Wiesn für Wien und für die Region?

Die Veranstaltung ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Hotels, Gastronomie, Zulieferbetriebe, Schausteller und regionale Produzenten profitieren stark vom Besucheraufkommen. Zusätzlich entstehen zahlreiche Arbeitsplätze – sowohl temporär als auch langfristig im Veranstaltungsbereich. Die Kaiser Wiesn stärkt damit nicht nur den Tourismus, sondern auch die regionale Wertschöpfung.

Wie hat sich das Konsumverhalten der Besucherinnen und Besucher in den vergangenen Jahren verändert?

Wir beobachten, dass die Menschen bewusster konsumieren. Qualität und Erlebnis stehen stärker im Vordergrund als reine Quantität. Viele Gäste achten auf regionale Produkte, nachhaltige Angebote und ein hochwertiges gastronomisches Erlebnis. Gleichzeitig bleibt die Bereitschaft bestehen, für besondere Erlebnisse Geld auszugeben.

Spüren Sie die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen wie Inflation oder steigende Lebenshaltungskosten?

Natürlich merken auch wir die allgemeine wirtschaftliche Lage. Die Menschen überlegen genauer, wofür sie ihr Geld ausgeben. Gleichzeitig sehen wir aber, dass Veranstaltungen wie die Wiener Kaiser Wiesn einen hohen emotionalen Wert haben. Viele Besucher gönnen sich bewusst solche Erlebnisse, um positive Momente zu schaffen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Welche Rolle spielt Lebensfreude gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich -angespannten Zeiten?

Lebensfreude ist wichtiger denn je. Veranstaltungen wie die Wiener Kaiser Wiesn schaffen Begegnungen, Leichtigkeit und Gemeinschaftsgefühl. Gerade in herausfordernden Zeiten suchen Menschen nach positiven Erlebnissen und Möglichkeiten, den Alltag für kurze Zeit hinter sich zu lassen. Das merken wir sehr deutlich an der Stimmung auf dem Gelände.

Wie würden Sie die Stimmung der Besucher gegenüber dem größten Oktoberfest des Landes einschätzen?

Die Stimmung ist grundsätzlich sehr positiv. Die Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft, Musik und Unterhaltung – genau das bieten wir ihnen. Viele Gäste kommen mit Freunden, Familien oder Kollegen und genießen die ausgelassene Atmosphäre. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten spürt man eine große Freude am gemeinsamen Feiern.

Welche Trends erkennen Sie bei den jüngeren Besucher-gruppen?

Jüngere Gäste legen großen Wert auf den Erlebnischarakter, auf social-media-taugliche Momente und auf authentische Veranstaltungen. Gleichzeitig wächst das Interesse an regionaler Kultur, traditioneller Musik und nachhaltigen Konzepten. Diese Kombination aus Moderne und Tradition kommt besonders gut an.

Wie wichtig ist Regionalität für die Wiener Kaiser Wiesn?

Regionalität spielt eine zentrale Rolle. Wir arbeiten mit zahlreichen österreichischen Partnern, Gastronomiebetrieben und Produzenten zusammen. Die Besucher schätzen regionale Spezialitäten und authentische Angebote sehr. Das stärkt nicht nur die Qualität der Veranstaltung, sondern auch die heimische Wirtschaft.

Welche Bedeutung hat die Wiener Kaiser Wiesn für den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt?

Großveranstaltungen wie unsere bringen Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe zusammen. Gemeinsames Feiern verbindet und schafft positive Emotionen. Gerade in einer Zeit, in der vieles digital und schnelllebig geworden ist, gewinnen persönliche Begegnungen enorm an Bedeutung.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Wiener Kaiser Wiesn?

Wir möchten weiterhin ein Ort der Begegnung, der Tradition und der Lebensfreude sein. Gleichzeitig wollen wir uns modern weiterentwickeln – mit nachhaltigen Konzepten, hochwertigen Angeboten und einem abwechslungsreichen Programm. Unser Ziel ist es, den Menschen auch künftig besondere Momente zu ermöglichen.

Dann alles Gute!

Danke – und wir laden alle Wiener-Bezirksblatt-Leser ein, uns ab 24. September im Prater zu besuchen. Programm & Tickets online unter kaiserwiesn.at.