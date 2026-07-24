Tatü-Tata statt Langeweile! Wasser-Polizei lädt ein

Blaulicht zum Anfassen, rasante Fahrten mit dem Polizeiboot und ein Blick hinter die Kulissen echter Einsätze: Diesen Ferientag sollten sich Familien rot im Kalender anstreichen!

Denn die Wiener Wasserpolizei öffnet am Samstag (25. Juli) ihre Tore und verspricht allen Kindern Action, Spannung und jede Menge Abenteuer – und das bei freiem Eintritt.

Am Handelskai können kleine und große Besucher hautnah erleben, wie die Polizei auf der Alten und Neuen Donau für Sicherheit sorgt. Die Einsatzboote dürfen aus nächster Nähe bestaunt werden, Polizistinnen und Polizisten erzählen aus ihrem spannenden Berufsalltag – und als besonderes Highlight heißt es für mutige Kids sogar: Leinen los zur Fahrt mit einem echten Polizeiboot!

Kultwagen Gustav spricht

Doch damit nicht genug: Auch die beliebte Kinderpolizei ist mit dabei, ebenso „Gustav“, der sprechende Funkwagen, der bei den jüngsten Besuchern längst Kultstatus genießt. Ein echtes Polizei-Motorrad lädt zum Staunen ein, während die Sondereinheit WEGA ihre beeindruckende Ausrüstung und Spezialgeräte präsentiert.

Hüpfburg und Schminken

Wer nach so viel Action noch Energie hat, kann sich auf der Hüpfburg austoben, beim Kinderschminken verwandeln lassen oder spielerisch lernen, wie man sich sicher im Straßenverkehr bewegt.

Der Ferienspaß steigt am Samstag, 25. Juli, von 13 bis 18 Uhr am Handelskai 267 in der Leopoldstadt. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und einen unvergesslichen Tag mit der Wiener Polizei erleben.