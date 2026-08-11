Keine Amtsmüdigkeit: Ludwig wird wieder antreten

Nach mancherlei Aufregung im Sommer hat Stadtoberhaupt Michael Ludwig im Ö1-Interview angekündigt, auch 2030 antreten zu wollen.

Damit wird etwaigen Kritikern gleich der Wind aus den Segeln genommen, werden etwaige Gerüchte gleich wieder beendet. Denn für Michael Ludwig, der die Wahlen 2020 (41,6 %) und 2025 (39,4 %) deutlich gewonnen hat, ist klar: Er wird auch in vier Jahren als Nummer eins antreten.

Besser als SPÖ Wien

Seine Worte im Ö1-Sommerinterview ließen keinen Zweifel offen: Er genieße eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung und liege in Umfragen deutlich besser als seine Partei. Daher “wird es Sinn machen, wenn ich mich auch gerne zur Verfügung stelle”.

Einladung für SPÖ-Frauen

Zur Causa Ruck wollte er nicht mehr viel sagen. Er war bei den Weinkeller-Gesprächen nicht dabei, habe nur die Medienberichte verfolgt. Zur Kritik einiger SPÖ-Frauen, er habe sich nicht von Walter Rucks Aussagen distanziert, werde es ein persönliches Gespräch nach dem Sommer geben.