Pariser Flair beim Kultursommer im Haus Prater

Französisches Lebensgefühl mitten in Wien: Beim Kultursommer Wien verwandelten Daisy Hearts und Zina Bloch den Garten des Hauses Prater in eine stimmungsvolle Konzertbühne.

Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende sowie Gäste aus dem Grätzl begaben sich auf eine musikalische Reise in das Paris der 1950er-Jahre.

Chansons voller Gefühl

Mit Klassikern von Édith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour und Barbara ließen die beiden Künstlerinnen die große Zeit des französischen Chansons aufleben. Ihre Lieder erzählten von Liebe, Sehnsucht, Verlust und Hoffnung. Das harmonische Zusammenspiel und die ausdrucksstarken Interpretationen sorgten für bewegende Momente beim Publikum.

Musik verbindet

Den passenden Rahmen für den sommerlichen Konzertnachmittag bot der großzügige Garten des Hauses Prater mit seinem Biotop. Die grüne Umgebung mitten in der Stadt lädt Bewohner und Gäste gleichermaßen zum Verweilen und Zusammensein ein.

„Musik schafft es, Menschen zu berühren und Erinnerungen lebendig werden zu lassen. Das Konzert hat viele schöne Momente des gemeinsamen Erlebens geschaffen und unser Haus mit besonderer Atmosphäre erfüllt“, freute sich Hausdirektor Claudio May.

Konzerte bei freiem Eintritt

Insgesamt 29 Gartenkonzerte bringen im Rahmen des Kultursommer Wien Kunst und Kultur in die Häuser zum Leben. Die kostenlosen Veranstaltungen stehen auch externen Besucherinnen und Besuchern offen und beginnen jeweils um 15 Uhr. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Veranstaltungssäle verlegt.

Das gesamte Programm sowie Informationen zur Anmeldung gibt es unter kwp.at/ksw2026.