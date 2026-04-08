Von 8. bis 12. April zieht die Steiermark wieder für fünf Tage in Wien auf dem Rathausplatz ein. Von Mittwoch bis Sonntag präsentieren rund 1.600 steirische Gastgeberinnen und Gastgeber gemeinsam mit elf Erlebnisregionen ein buntes Programm voller Genuss, Tradition und Lebensfreude. Ob Musik, Handwerk, Brauchtum oder Kulinarik, der Steiermark-Frühling 2026 bringt alles mit, was das grüne Herz Österreichs so besonders macht.

Grüne Urlaubswelt im Herzen Wiens

Auf insgesamt 13.000 m² präsentiert sich die Steiermark als großes Pop-up-Urlaubsparadies samt neuer Auftritte der Erlebnisregionen Graz, Murtal, Thermen- & Vulkanland, Hochsteiermark und Gesäuse. Die große Hauptbühne sorgt mit Konzerten von Alle Achtung, den Edlseern, Billie Steirisch, Egon 7 und vielen weiteren Acts für musikalischen Schwung. Acht digitale Großscreens setzen die landschaftlichen Schätze und Urlaubsangebote der Regionen in Szene. Für Familien wartet im Rathauspark ein eigenes Abenteuerareal samt Mountainbike-Parcours, während das neue „Herzstück“ vor dem Rathaus – eine Mischung aus Kochstudio und Lounge – zum Gustieren und Zuschauen einlädt.

Handwerk, Brauchtum und Fotomotive

Dass die Steiermark Traditionen liebt, zeigt sie in Wien besonders gern. Besucherinnen und Besucher können Korbflechtern, Weben, Schmieden oder Münzprägen live erleben und beim Lebkuchen verzieren sogar selbst kreativ werden.

>Volkstanzgruppen, Gesangsvereine und Brauchtumsvertreter – von der Narzissen- bis zur Weinhoheit – sorgen für authentisches Flair.

>Und weil schöne Erinnerungen unbedingt festgehalten gehören, warten zehn Fotospots: vom blühenden Uhrturm über das Formel-1-Auto bis zum Gipfelkreuz – perfekt für Urlaubsgrüße mitten aus Wien.

Echt steirische Gustostückerl locken

Kulinarisch wird der Rathausplatz zur großen Bühne. Haubenköche wie Heinz Reitbauer, Johann Lafer, Richard Rauch, Andreas Krainer oder Manuel Liepert zeigen live ihr Können. Die Speisekarte liest sich wie ein Abenteuer quer durchs Bundesland: Kernöl-Eierspeise, veganer Hirschbirnleberkäs, Steirerkaskrapfen, Steckerlfisch, Mariazellerpaella, Tafelspitz-Kebap oder Bergwerksgulasch – gefolgt von Apfelstrudel, Kaiserschmarrn, Spagatkrapfen und Buchteln.

Zur offiziellen Eröffnung am 9. April kochen Wiener und steirische Politprominenz gemeinsam mit Haubenköchen und Persönlichkeiten wie Helmut Marko auf vier Kochstationen. Der traditionelle Murauer-Bieranstich bringt das Fass schließlich zum Rollen.

>Ein besonderer Höhepunkt: Die Feier „40 Jahre Steirische Apfelstraße“ mit dem Einzug der Abakus-Apfelmänner und einem riesigen Apfelstrudel-Herz – ein süßer Gruß aus der Oststeiermark.

Auftakt am 8. April ab 17 Uhr im Zeichen der Erlebnisregion Graz.

Offizielle Eröffnung am 9. April ab 11 Uhr mit Kochshow an vier Kochstationen auf der Hauptbühne.

Das komplette Programm gibt es unter: www.steiermark.com/Steiermark-Fruehling