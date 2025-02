Kipferl voraus: Neue Anker-Filiale in Oberdöbling

Seit Ende Februar existiert in der Billrothstraße 86 die neue Anker-Filiale Oberdöbling. Gut für die Nahversorgung der Bevölkerung.

Im Nahbereich der S45-Station Oberdöbling gelegen, deckt die neue Anker-Filiale nun den Bedarf von den zahlreichen Fahrgästen der Schnellbahn-Linie hervorragend ab. Egal ob die Fahrgäste zur Schule müssen oder von ihrem Arbeitsplatz im Rudolfinerhaus nach getaner Arbeit nach Hause gehen können. Die ORF-Moderatorin Kati Bellowitsch hat das kleine Llokal in ihrem Heimatbezirk quasi „entdeckt“ und die Infos darüber an die Firma Ankerbrot weitergegeben: „Meine Familie liebte die Produkte von Anker!“

Regional-Versorger

Jetzt bietet Filialleiterin Daniele Schwarzinger in der kleinen Filiale ihre ofenfrischen Backwaren und frisch zubereitete Jausen-Weckerl sowie duftenden Kaffee in den verschiedensten Varianten an. Bei der Eröffnung dabei: Bezirks-Vize Robert Wutzl, WK-Wien-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovitz und Dr. Brigitte Kolin, die Chefin des Bezirksmuseums Döbling. Sie wird auch den Verkaufserlös des Eröffnungstages durch die spontan eingesprungene „Verkäuferin“ Kati Bellowitsch als Spende für das Bezirksmuseum übernehmen dürfen.

Ein Bericht von Gerhard Krause

Dein Anker: BV-Stv. Wutzl mit Kati Bellowitsch und Vertreterinnen der Bäckerei.