Schule zieht Bilanz: Sport, Kreativität, Teamwork

Ja, es gibt Schulen, die harmonisch und zuversichtlich wirken. Wo vieles gemeinsam geschieht – und den Kindern die Freude ins Gesicht geschrieben ist. Wie in der Märzstraße.

Die Volksschule zieht Bilanz – und die ist positiv: “Ein Schuljahr voller Bewegung, Kreativität und gelebter Gemeinschaft liegt hinter der OVS Märzstraße. Mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen konnten die Schülerinnen und Schüler ihre sportlichen, künstlerischen und sozialen Talente unter Beweis stellen.”

Die Freude ist sichtbar

Zu den jährlichen Höhepunkten zählt die OVS das Sportfest im Auer-Welsbach-Park, bei dem die gesamte Schule aktiv war. Ergänzt durch ein schulinternes Fußballturnier mit Begeisterung auf und neben dem Spielfeld. Und: “Auch das schuleigene Theater begeisterte mit mehreren Aufführungen, bei denen die Kinder ihr schauspielerisches Können präsentierten.”

Malwettbewerb als Highlight

Als besonderer Höhepunkt wird der Malwettbewerb unter dem Motto „Besuch aus dem All“ bewertet. Ziel war es, junge künstlerische Talente sichtbar zu machen und ihre Kreativität zu fördern. Die Resonanz war groß – ebenso wie die Unterstützung aus dem Bezirk. Die Bank Austria, die Erste Bank und der SK Rapid stellten zahlreiche Preise zur Verfügung. Die Allianz Versicherung sponsorte die hochwertigen Hauptpreise.

Siegerehrung im Jägerwaldstudio

Die Siegerehrung wurde im Jägerwaldstudio in der Goldschlagstraße 172 gefeiert. Geschäftsführer Moritz Kvych und Christoph Mahdalik begrüßten die jungen Künstler persönlich und führten sie durch die Produktionsräume des Filmstudios. Für viele Kinder war der Blick hinter die professionellen Kulissen ein beeindruckendes Erlebnis.

Warum sich das Unternehmen an der Aktion beteiligte, erklärte Geschäftsführer Christoph Mahdalik mit den Worten: „Hier in unserem Grätzl ist es schön, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen.“

Große Wirkung

Fazit der engagierten Volksschule: “Die zahlreichen Aktivitäten zeigen eindrucksvoll, wie Schule weit über den Unterricht hinaus wirken kann. Sie fördern nicht nur sportliche und kreative Fähigkeiten, sondern stärken auch den Zusammenhalt und die Verbundenheit mit dem Grätzl.” Damit eine schöne Ferienzeit.