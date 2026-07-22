kronehit rockt das Donauinsel Open Air

Mit tausenden Besucherinnen und Besuchern, internationalen Stars und bester Stimmung hat das Donauinsel Open Air einen fulminanten Start hingelegt. Zwei Wochen lang verwandelt sich die Donauinsel in den größten Festival-Hotspot der Stadt.

Mitten im Geschehen: die kronehit Sender-Familie, die das Event mit Interviews, Live-Eindrücken und exklusiven Backstage-Momenten begleitet.

Ballermann-Feeling auf der Insel

Den Auftakt machte das Event Baller Island, das die Donauinsel kurzerhand in eine Partymeile nach Mallorca verwandelte. Publikumslieblinge wie Julian Sommer, Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause sorgten für ausgelassene Stimmung und feierten gemeinsam mit den Fans. kronehit-Moderator Felix Jäger holte die Stars vor das Mikrofon und sprach mit ihnen über ihre Auftritte, die besondere Festivalatmosphäre und kuriose Ideen. So verriet Lorenz Büffel augenzwinkernd seinen Traum von einer rund um die Uhr geöffneten Hochzeitskapelle neben dem Megapark auf Mallorca – für spontane Trauungen unter „Bierverliebten“.

Neue Malle-Stars und große Acts

Für Begeisterung sorgte auch die Wahl des neuen Malle-Stars. Gemeinsam mit den Veranstaltern suchte kronehit nach dem nächsten Partykracher – durchsetzen konnte sich Malle Moni aus Pottendorf in Niederösterreich mit dem Song „Oida Fuck“.

Doch das war erst der Anfang: Nach dem erfolgreichen 90er-Festival warten in den kommenden Tagen weitere Highlights auf die Besucherinnen und Besucher. Auf dem Programm stehen unter anderem Roxette, Rita Ora, das 80er Festival sowie das große Finale mit den Millennium Beats.

Ob direkt vor Ort, im Radio oder auf Social Media – kronehit und Radio SUPER 80s liefern während des gesamten Donauinsel Open Airs exklusive Einblicke und begleiten die Festivalfans durch zwei Wochen voller Musik und Unterhaltung.