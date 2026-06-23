Musik-Sommer in Wiens Seniorenhäusern startet

Auch heuer macht der Kultursommer Wien wieder in den Häusern zum Leben Station. Zwischen 6. Juli und 13. August verwandeln sich die Gärten der Pensionistenwohnhäuser in stimmungsvolle Konzertbühnen. Insgesamt stehen 29 Gartenkonzerte auf dem Programm – und damit ein musikalischer Sommernachmittag in jedem Haus.

Die kostenlosen Veranstaltungen richten sich nicht nur an die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch an Besucherinnen und Besucher aus dem jeweiligen Grätzl. So werden die Häuser zum Leben erneut zu Treffpunkten für Kultur, Begegnung und gelebte Nachbarschaft.

Musik für alle Generationen

Die Gartenkonzerte stehen ganz im Zeichen von Teilhabe und Gemeinschaft. Kultur soll dort stattfinden, wo Menschen leben – unabhängig vom Alter. Genau das möchten die Häuser zum Leben gemeinsam mit dem Kultursommer Wien ermöglichen.

„Teilhabe darf keine Frage des Alters sein. Mit den Gartenkonzerten bringen wir Kunst und Kultur dorthin, wo Menschen leben, und schaffen besondere Momente des Miteinanders für unsere Bewohner*innen, ihre Angehörigen und die Menschen aus dem Grätzl“, betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Auftakt im Haus Liebhartstal

Eröffnet wird die Konzertreihe am 6. Juli im Haus Liebhartstal. Zum Start präsentieren Drassl Stickler & Havlicek ihr Programm „Ausgewählte Geschichten zur Sommerzeit“. Danach folgt ein abwechslungsreicher Konzertreigen mit Künstlerinnen und Künstlern wie dem Agnes Palmisano Trio, Sandra Pires, Ingrid Jahn & Ensemble, Duo Vievo, Daisy Hearts und Zina Bloch, Pablo Grande, Trio Magnifico oder dem Ethèl Merhaut Trio.

Von Wienerlied bis Weltmusik

Das Programm spannt einen weiten musikalischen Bogen. Zu hören sind Wiener Liedkunst, Volksmusik und Filmmusik ebenso wie französische Chansons, Broadway-Melodien, Balkanmusik und lateinamerikanische Klänge. Damit bietet die Konzertreihe für unterschiedlichste Geschmäcker passende musikalische Höhepunkte.

Mehr Lebensqualität durch Kultur

Für die Häuser zum Leben ist das kulturelle Angebot ein wichtiger Bestandteil eines selbstbestimmten Lebens im Alter. Neben Pflege und Betreuung spielen soziale Kontakte, Gemeinschaft und kulturelle Teilhabe eine wesentliche Rolle.

„Pflege und Betreuung bedeuten für uns weit mehr als die Versorgung im Alltag. Denn neben der körperlichen Gesundheit sind auch psychisches Wohlbefinden, soziale Beziehungen und die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, entscheidend für Lebensqualität im Alter“, erklärt Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Kostenlos und bei jedem Wetter

Alle Konzerte beginnen jeweils um 15 Uhr. Bei Schönwetter finden die Veranstaltungen in den Gärten der Häuser zum Leben statt, bei Regen werden sie in die Veranstaltungssäle verlegt. Der Eintritt ist frei.

Das gesamte Programm des Kultursommer Wien ist unter www.kultursommer.wien abrufbar.