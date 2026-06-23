Generationen-Urlaub im Ausseerland genießen

Barfuß durchs Gras laufen, den Duft von sonnengewärmtem Holz einatmen und die glitzernden Seen des Ausseerlands unter strahlend blauem Himmel genießen – im Narzissendorf Zloam wird der Sommer zur entschleunigten Auszeit für Jung und Alt.

Eingebettet in die malerische Landschaft des steirischen Salzkammerguts fügen sich die traditionellen Ausseer Häuser harmonisch in die Natur ein. Wer hier seinen Urlaub verbringt, genießt nicht nur einen besonderen Rückzugsort, sondern auch einen Logenplatz zwischen blühenden Wiesen, Bergen und Seen. Die lichtdurchfluteten Ferienhäuser bieten viel Raum zum Entspannen – sei es mit einem guten Buch auf der Terrasse oder bei einem Saunagang im eigenen Haus.

Freizeitspaß für alle Generationen

Das Besondere am Narzissendorf Zloam: Hier kommen Familien, Paare, Großeltern, Kinder und sogar Vierbeiner gleichermaßen auf ihre Kosten. Autofrei und naturnah gestaltet, bietet das Feriendorf zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse.

Ein 3D-Bogenparcours führt durch Wald und Wiesen, in der Holz- und Kreativwerkstatt entstehen kleine Meisterwerke und der Schatzsucherwald weckt den Entdeckergeist bei großen und kleinen Gästen. Wer sich sportlich betätigen möchte, findet in der Sportarena wetterunabhängigen Freizeiteinrichtungen und Tennisplätze. Reiten, Ponyabenteuer, Stockschießen oder ein Sprung in den Naturbadeteich sorgen für abwechslungsreiche Urlaubstage. Beim gemeinsamen Abendessen im Zloam Wirt werden die Erlebnisse des Tages schließlich ausgetauscht.

Naturerlebnis zwischen Seen und Bergen

Direkt unterhalb des Narzissendorfs warten mit dem Grundlsee und dem Toplitzsee zwei der schönsten Gewässer des Ausseerlands. Besonders der geheimnisvolle Toplitzsee gilt als Geheimtipp für Sommergäste. Mit der traditionellen Plätte gleiten Besucher lautlos über das dunkle Wasser und erleben die beeindruckende Naturkulisse aus einer ganz besonderen Perspektive.

Auch Wanderfreunde finden rund um die Zloam ihr Paradies. Saftige Almwiesen, aussichtsreiche Gipfel und idyllische Wanderwege machen die Region seit Generationen zu einem beliebten Ziel für die Sommerfrische.

Mehr Urlaub zum gleichen Preis

Wer länger bleiben möchte, profitiert aktuell vom Angebot „7=5 mit 40 Prozent Bonuszeit“. Dabei erhalten Gäste sieben Übernachtungen zum Preis von fünf und genießen zusätzlich zahlreiche Inklusivleistungen – von Freizeitangeboten für Kinder über Sportgeräteverleih bis hin zu einer Yogaeinheit und dem umfangreichen Wochenprogramm. So bleibt noch mehr Zeit, die Vielfalt des Narzissendorfs und des Ausseerlands in aller Ruhe zu entdecken.

Erinnerungen, die bleiben

Ob entspannte Stunden auf der Veranda, gemeinsame Abenteuer im Freien oder Ausflüge zu den Seen und Almen der Region – das Narzissendorf Zloam verbindet Natur, Bewegung und Erholung auf besondere Weise. Ein Urlaubsort, der Generationen zusammenbringt und jene Leichtigkeit vermittelt, die einen Sommer im Salzkammergut so unvergesslich macht.