Berührende Klänge im Tamariske-Sonnenhof

Der Kultursommer Wien machte auch im Haus Tamariske-Sonnenhof Station und sorgte für einen Nachmittag voller Musik, Erinnerungen und herzlicher Begegnungen.

Im Rahmen der insgesamt 29 Gartenkonzerte begeisterte Sängerin Sandra Pires gemeinsam mit Keyboarderin Elena Schafer Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende sowie zahlreiche Gäste aus dem Grätzl mit ihrem Programm „Musik des Herzens“.

Musikalische Momente in der Donaustadt

Das Haus Tamariske-Sonnenhof in der Donaustadt bot einmal mehr die ideale Kulisse für ein sommerliches Konzert unter freiem Himmel. Eingebettet in eine ruhige Umgebung wurde der Garten zum Treffpunkt für Menschen aus der Nachbarschaft, die gemeinsam einen abwechslungsreichen Nachmittag genossen.

„Musik weckt Erinnerungen, verbindet Menschen und schafft besondere Momente. Es war schön zu sehen, wie viele Menschen diesen Nachmittag gemeinsam genossen haben.“



…freute sich Direktorin Emina Skiljo-Coric.

Bekannte Melodien bewegten das Publikum

Mit viel Gefühl führte Sandra Pires gemeinsam mit Elena Schafer am Keyboard durch ein abwechslungsreiches Programm. Die musikalische Reise spannte den Bogen von den 1920er-Jahren bis in die Gegenwart und lud mit bekannten Liedern zum Mitsingen und Mitfühlen ein. Die warme Stimme der Sängerin und ihre spürbare Lebensfreude sorgten für viele berührende Momente und begeisterten das Publikum.

Kostenlose Konzerte gehen weiter

Der Kultursommer Wien macht auch in den kommenden Wochen in den Häusern zum Leben Halt. Alle Gartenkonzerte sind kostenlos und stehen auch externen Besucherinnen und Besuchern offen. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in die Innenbereiche verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Informationen zu allen Terminen und zur Anmeldung gibt es auf der Website der Häuser zum Leben.