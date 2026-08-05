Das MuseumsQuartier dient bald wieder als Laufsteg

Von 14. bis 19. September wird das MuseumsQuartier zum Treffpunkt der Modeszene.

Bei der VIENNA FASHION WEEK.26 zeigen heimische und internationale Designerinnen und Designer ihre neuesten Kollektionen.

Sechs Tage im Zeichen der Mode

Die VIENNA FASHION WEEK feiert heuer ihre 18. Ausgabe. Schauplatz sind erstmals die Halle E und Halle G im MuseumsQuartier. Den Auftakt bildet am Montag, 14. September, die große Opening Show. Danach erwartet die Besucher bis Samstag ein abwechslungsreiches Programm aus Laufstegshows, Nachwuchsprojekten, nachhaltiger Mode und internationalem Design.

Am Dienstag sorgt „Fashion Reloaded“ der Wiener Pensionist*innenklubs für einen besonderen Start in den Tag. Für die Kollektion „fenWomenal“ wurden ausrangierte Kleidungsstücke und persönliche Erinnerungsstücke zu 57 einzigartigen Looks verarbeitet. Die Schau setzt ein Zeichen für weibliche Stärke und zeigt, dass Kreativität keine Altersgrenze kennt. Danach präsentiert die Atena Neuhuber Fashion Academy die von 26 iranischen Designschaffenden entwickelte Kollektion „1001 Night – Tonight“. Am Abend folgen Mariella Elsa, Laura Grüner sowie die vom Wiener Designstore Combinat präsentierten Labels Artista, Aquanauta, KM/A, NI-LY und Pitour. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Labels.

Heimische Stoffe und junge Talente

Am Mittwoch treffen österreichische Tradition und experimentelle Entwürfe aufeinander. Palla Vienna von Alexandra Palla übersetzt Materialien wie Leinen, Loden, Webkaros und traditionelle Bänder in zeitgemäße Mode. Karim Temimi wiederum versteht Mode als Kunstform: Seine neue Kollektion „The Room Behind the Mirror“ ist eine düstere, psychologische Neuinterpretation von „Alice im Wunderland“.

Das Wiener Frauennetzwerk SYLGV bringt mit Amateur und Kamen fließende Stoffe, minimalistische Schnitte und urbanes Design auf den Laufsteg. Pitour und „Dreizehn – AiR des MQ“ folgen am Abend. Bei „The Next Generation“ erhalten schließlich Dew & Juju, Maria Lingenover und Konstantin Theodor eine Bühne.

Mode aus Wien und aller Welt

Am Donnerstag präsentiert Helmet N Armour eine Verbindung aus österreichischer Eleganz und afrikanischer Handwerkskunst. Das Wiener Mutter-Tochter-Label Meijerhof setzt dagegen auf zeitlose Damenmode, kleine Stückzahlen und bewusste Produktion. Elisabeth Bauer zeigt ihre Entwürfe am Abend, bevor mit Issiriva, Nichp und Rose Mars drei Labels aus Thailand den internationalen Blickwinkel erweitern. Während Issiriva historische Textiltechniken neu interpretiert, steht Rose Mars für moderne Unisex-Streetwear mit Denim im Mittelpunkt.

Der Freitag beginnt mit der Modeschule Michelbeuern und ihrer Schau „Nahtschatten“. Nach einem Talk über Kreislaufwirtschaft folgen das Empowerment Studio sowie Fröhlich, das mit Reststoffen, Vintage-Materialien und Upcycling arbeitet. ROEE und das Grazer Label Plural – bekannt für minimalistische, nachhaltige Mode – teilen sich eine weitere Show.

Ein Höhepunkt des Abends ist Nicolas Dudek. Der erst 19-Jährige steht bereits zum fünften Mal bei der Vienna Fashion Week auf dem Laufsteg. Seine neue Kollektion „Les 101 Dalmatiens“ kombiniert weiße Tüllkreationen mit schwarzen Punkten sowie dramatische Looks in Rot und Schwarz. Zum Designerporträt

Handarbeit zum Abschluss

Am Samstag zeigt Liudmila Lugbauer tragbare und feminine Mode, die in ihrem Atelier im Mostviertel von Hand gefertigt wird. Marinà aus Bratislava verbindet in der Kollektion „Growth“ Mode mit Mathematik und lässt sich dabei von der Fibonacci-Folge und dem Goldenen Schnitt inspirieren.

Danach folgen Elke Freytag mit klaren Linien und zeitloser Wiener Eleganz, das Häkel-Label Kokoknit sowie Grünschnabel & Gänseblümchen. Kiki Korsett stellt handgefertigte Couture aus italienischem Veloursleder, Seide und Kristallen in den Mittelpunkt. Den Abschluss der Modewoche bildet die LOOK! Fashion Night.

Design zum Anprobieren

Ab Mittwoch, 16. September, öffnen zusätzlich die Pop-up-Stores und die Shopping Area. Dort können Modebegeisterte ausgewählte Entwürfe und Accessoires der teilnehmenden Labels entdecken und direkt mit den Kreativen ins Gespräch kommen. Informationen zu Tickets und zum weiteren Programm werden laufend auf der Website der Vienna Fashion Week veröffentlicht.