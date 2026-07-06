Nach dem DIF ist vor dem DIF: Termin für 2027 steht fest!

Kaum ist das Donauinselfest 2026 gestern mit einem stimmungsvollen Finaltag zu Ende gegangen, dürfen sich Fans bereits den Termin für die nächste Ausgabe vormerken.

Das 44. Donauinselfest findet von 25. bis 27. Juni 2027 statt – traditionell wieder am letzten Schulwochenende im Juni.

Drei Tage Musik und Unterhaltung bei freiem Eintritt

Auch im kommenden Jahr verwandelt sich die Donauinsel wieder in Europas größtes Freiluftfestival bei freiem Eintritt. Besucherinnen und Besucher erwartet erneut ein buntes Programm mit Konzerten, Shows und zahlreichen Angeboten für die ganze Familie.

„Das Donauinselfest ist ein Fest für alle Wienerinnen und Wiener. Das hat sich auch heuer wieder eindrucksvoll gezeigt – mit einem musikalischen Spektrum von Austropop bis Electronic, von Rock bis Schlager sowie einem Programm, das Highlights für alle Generationen bietet – offen für alle und bei freiem Eintritt.“

…sagt SPÖ-Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer. Diesen erfolgreichen Kurs wolle man auch 2027 fortsetzen.

„Das Donauinselfest hat den Wiener Sommer würdig eingeläutet – einen Sommer zum Genießen, mit vielfältigen Angeboten für alle Wienerinnen und Wiener. Seit Jahrzehnten ist das Donauinselfest ein Symbol für Zusammenhalt und Vielfalt in dieser Stadt. Mein Dank gilt allen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem respektvollen Miteinander gezeigt haben, dass Offenheit, Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt das Fundament unserer Stadt sind.“

…so Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

„Eine Veranstaltung dieser Dimension gelingt nur mit einem starken Team, großem Zusammenhalt und Menschen, die mit Herz, Professionalität und Verlässlichkeit anpacken. 700 Stunden Programm, rund 200 Acts und ein 4,5 Kilometer langes Festivalgelände – das stemmt niemand allein. Mein Dank gilt unseren Mitarbeitenden, den ehrenamtlich Engagierten, den Einsatzorganisationen, den Behörden sowie all unseren Partner:innen, die das Donauinselfest seit Jahren mittragen und ohne die es in dieser Form nicht möglich wäre.“

…so Julia Healy, Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfestes.

Vorfreude auf die nächste Ausgabe

Bis zum Festivalstart 2027 dauert es zwar noch knapp ein Jahr, die Planungen laufen jedoch bereits. Informationen zum Programm, zu den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern sowie weitere Neuigkeiten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Wer nichts verpassen möchte, kann die offiziellen Kanäle des Donauinselfests in den sozialen Medien sowie den Newsletter nutzen. Dort werden alle Ankündigungen zur 44. Ausgabe des Wiener Kultfestivals veröffentlicht.