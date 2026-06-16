Wähle das schönste Wetterfoto Österreichs

Viele Userinnen und User sind in den vergangenen Wochen dem Aufruf gefolgt und haben ihr schönstes Wetterfoto eingeschickt: Außergewöhnliche Wetterphänomene, Jahreszeitenwechsel, Sonnenuntergänge, wunderliche Wolkenformationen oder herrliche Panoramen.

Eine ORF-Expertenjury hat bereits eine Vorauswahl getroffen – jetzt bist du dran, das schönste Wetterfoto Österreichs zu küren.

Von 16. bis 30. Juni kannst du dazu auf extra.orf.at abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden Wetterpackages verlost und das Siegerfoto mit einem Gutschein prämiert.

Jetzt abstimmen auf extra.orf.at