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Wähle das schönste Wetterfoto Österreichs

Lesezeit: 1 Min.
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Von Redaktion
Sonnenaufgang über Ulrichsberg | ©Helga Grimps
Advertorial

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Viele Userinnen und User sind in den vergangenen Wochen dem Aufruf gefolgt und haben ihr schönstes Wetterfoto eingeschickt: Außergewöhnliche Wetterphänomene, Jahreszeitenwechsel, Sonnenuntergänge, wunderliche Wolkenformationen oder herrliche Panoramen.

Eine ORF-Expertenjury hat bereits eine Vorauswahl getroffen – jetzt bist du dran, das schönste Wetterfoto Österreichs zu küren.

Von 16. bis 30. Juni kannst du dazu auf extra.orf.at abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden Wetterpackages verlost und das Siegerfoto mit einem Gutschein prämiert.

Jetzt abstimmen auf extra.orf.at

Bedrohliche Gewitterwolken über der Kellergasse in Kleinhadersdorf
Bedrohliche Gewitterwolken über der Kellergasse in Kleinhadersdorf | ©Gerti Portisch
Mohnfeld Stift Engelszell
Mohnfeld Stift Engelszell | ©Andrea Weidlinger
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