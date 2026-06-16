Große Freude bei den Monsterfreunden: Im Rahmen des Konzerts in der Wiener Stadthalle wurde vergangenen Montag ein Spendenscheck in Höhe von 2.500 Euro überreicht.

Die Unterstützung kommt einem Projekt zugute, das seit Jahren Tausende Volksschulkinder in ganz Österreich für Musik, Lernen und Gemeinschaft begeistert.

Lernen mit bunten Monstern

Die Monsterfreunde wurden 2012 vom Musikpädagogen Michael Wagenthaler ins Leben gerufen und haben sich mittlerweile zum größten musikbasierten Volksschulprogramm Österreichs entwickelt. Im Mittelpunkt stehen sieben liebevoll gestaltete Monsterfiguren, die nach den Noten der Tonleiter benannt sind: DO, RE, MI, FA, SOL, LA und TI.

Jede Figur steht für eine bestimmte Note, ein Talent und ein Schulfach. So begleitet etwa der Monsterfisch DO als Identifikationsfigur die Kinder durch den Schulalltag, während RE, der Monsterfrosch, für Sport und Bewegung steht. MI vermittelt die Freude an der Musik, FA unterstützt beim Lesen und bei Sprachen, SOL macht Mathematik spannend, LA begleitet den Sachunterricht und TI hilft als Organisationstalent bei Planung und Struktur.

Höhepunkt in der Wiener Stadthalle

Ein besonderes Erlebnis für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind die jährlichen Monsterfreunde-Konzerte in der Wiener Stadthalle. Dort stehen Tausende Kinder gemeinsam auf der Bühne und präsentieren die erlernten Lieder vor begeistertem Publikum.

Die Scheckübergabe über 2.500 Euro fand direkt im Rahmen eines dieser Konzerte statt. Die Spende stammt aus der von Chef’s Table auf der Summerstage veranstalteten Dinner-Serie. Ein Teil der Erlöse dieser Veranstaltungsreihe wird regelmäßig für soziale Projekte eingesetzt.

In diesem Jahr kommen die Mittel den Monsterfreunden zugute und unterstützen die weitere Arbeit des Projekts, das Musik, Kreativität und Lernfreude miteinander verbindet und Kinder auf spielerische Weise in ihrer Entwicklung fördert.

Musik als Motor für Bildung

Das Konzept der Monsterfreunde zeigt, wie Musik und Bewegung erfolgreich mit schulischen Inhalten verknüpft werden können. Durch Lieder, Geschichten und interaktive Lernangebote werden Kinder motiviert, sich mit verschiedenen Unterrichtsfächern auseinanderzusetzen und gemeinsam zu lernen.

Mit der aktuellen Unterstützung können die Monsterfreunde ihren erfolgreichen Weg fortsetzen und auch künftig viele junge Wienerinnen und Wiener sowie Kinder in ganz Österreich begeistern.