Avantgardistisch und zugleich romantisch inszeniert, erinnert die Ground-Control-Serie an sechs verschiedene Sternbilder. Die tragbaren Lichtobjekte setzen nicht nur auf festlich gedeckten Tischen Akzente, sondern schaffen auch entlang von Wegen, zwischen Blumenbeeten oder in sonst dunklen Gartenbereichen stimmungsvolle Lichtinseln.

Das Ergebnis: eine atmosphärische Kulisse, die beinahe an einen klaren Nachthimmel erinnert – ganz ohne auf Sternschnuppen warten zu müssen.

Design trifft Wiener Handwerkskunst

Entstanden ist die futuristisch anmutende Serie in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Design-Duo Boaz Cohen und Sayaka Yamamoto von BCXSY. Gemeinsam mit Lobmeyr verbinden sie visionäres Design mit traditioneller Glaskunst – eine Kombination, die die Leuchten zu echten Hinguckern macht.

Insgesamt fünf Modelle umfasst die kabellose Serie, die sowohl als Tisch- als auch als Bodenleuchten eingesetzt werden können. Inspiriert wurde Ground Control vom legendären Lobmeyr-Luster der Metropolitan Opera in New York – einer Ikone, die seit Jahrzehnten für zeitlose Eleganz steht.

Licht mit Köpfchen

Doch nicht nur optisch überzeugen die Leuchten: Die raffinierte Ausrichtung der Lichtquelle sorgt dafür, dass das Licht gezielt nach unten fällt und Blendungen vermieden werden. In Kombination mit dem handgeschliffenen Kristall entstehen faszinierende Reflexionen, die Garten und Terrasse in ein besonderes Licht tauchen.

So wird jede Leuchte zum kleinen Kunstobjekt, das den Außenbereich in Szene setzt und zugleich funktional bleibt.

Flexibel durch die Sommernacht

Die batteriebetriebenen Leuchten sind nicht nur tragbar, sondern auch besonders ausdauernd: Bis zu acht Stunden bei voller Helligkeit oder sogar bis zu 30 Stunden im Energiesparmodus sorgen dafür, dass auch lange Sommernächte problemlos beleuchtet werden können.

Gefertigt aus gebürstetem Messing in French Gold oder mit silbernem Nickel-Finish, verbinden die Modelle hochwertige Materialien mit moderner Technik. Drei Dimmstufen ermöglichen dabei die individuelle Anpassung der Lichtintensität.

Vom Gartenlicht zur Designleuchte

Ein besonderes Plus: Die Ground-Control-Leuchten sind vielseitig einsetzbar. Mit dem passenden Ladegerät lassen sie sich von einer mobilen Lichtquelle in eine stationäre Leuchte verwandeln – ideal als Tisch-, Lese- oder stilvolle Außenbeleuchtung.