Am Samstag geht es in der Generali Arena in Favoriten heiß her. Denn am 11. Oktober steht wieder das traditionelle Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier am Spielplan – bei freiem Eintritt!

Simmering gegen Kapfenberg? Was Helmut Qualtinger einst als “Brutalität” bezeichnete, ist nichts gegen die legendäre Rivalität der Teams „Politik“ und „Wirtschaft“ beim traditionellen Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier. Vergangenes Jahr hat die „Wirtschaft“ – nach langer Zeit – wieder den Turniersieg verbuchen können. Dementsprechend motiviert wird die „Politik“ heuer auflaufen. Sie hatte im Jahr davor gewonnen. Wie es heuer ausgeht werden alle Fußball-Begeisterten am 11. Oktober ab 14 Uhr in der Generali Arena, der Heimat der Wiener Austria bei freiem Eintritt miterleben können.

„Natürlich wollen wir heuer gewinnen. Über allem steht auch bei diesem Turnier das Gemeinsame und das Miteinander im Zentrum, so wie wir das im sozialpartnerschaftlichen Alltag in Wien leben. Jedes Team kämpft voll Elan um den Turniersieg, gemeinsam wollen wir uns alle für einen guten Zweck einsetzen“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig, Kapitän des Teams „Politik“.

Wirtschaftskammer Wien-Präsident und Kapitän des Teams „Wirtschaft“, Walter Ruck, ergänzt: „Die Wirtschaft ist für die Titelverteidigung voll motiviert. Besonders freue ich mich aber, dass wir neben dem sportlichen Wettkampf gemeinsam etwas für Menschen bewegen können, die es im Leben nicht so leicht haben. Teamwork und Zusammenspiel zahlen sich nicht nur am Fußballplatz, sondern auch im Leben aus.“

Auch die Teams „Medien“ mit Kapitän Martin Lang sowie „Sport und Kultur“ mit Kapitän Günther Marek haben in den vergangenen Jahren das Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier gewonnen und brennen auf eine Wiederholung. Für Spannung ist also gesorgt.

Gespielt wird heuer für CAPE 10, dem Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum in Wien-Favoriten. Auf 5.000 Quadratmetern bündelt „CAPE 10 – Das Haus, das hilft“ Angebote, die armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen – von Gesundheitsversorgung bis Bildung – mit dem Ziel, Chancen, Teilhabe und eine gesunde Zukunft zu stärken.