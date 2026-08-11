PENNY x TierQuartier: Gemeinsam für Tiere in Not

PENNY unterstützt ab sofort das TierQuarTier Wien mit 20.000 Euro. Die langfristige Partnerschaft soll nicht nur die Versorgung von Tieren in Not stärken, sondern auch mehr Aufmerksamkeit für verantwortungsvolle Tierhaltung und Adoptionen schaffen.

Hilfe, die ankommt

Zum Auftakt der Kooperation überreichte PENNY einen Spendenscheck über 20.000 Euro. Das Geld fließt in die tägliche Arbeit des Tierheims und kommt damit direkt Hunden, Katzen und Kleintieren zugute, die auf ein neues Zuhause warten.

„Tiere sind für viele Menschen Familienmitglieder. Genau deshalb ist es uns wichtig, Verantwortung zu übernehmen.“

…erklärt Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich. Gemeinsam wolle man das Bewusstsein für Tierschutz und eine verantwortungsvolle Tierhaltung stärken.

Chance auf Neustart

Das TierQuarTier Wien zählt zu den wichtigsten Anlaufstellen für Tiere in Not. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 konnte die Einrichtung bereits für fast 18.000 Tiere ein neues Zuhause finden. Neben der Versorgung, Betreuung und Vermittlung leistet das Tierheim auch umfassende Aufklärungsarbeit.

„Jede Unterstützung hilft uns dabei, Tieren in Not die bestmögliche Versorgung und die Chance auf einen liebevollen Neustart zu ermöglichen.“

…betont Tierheimleiterin Bernadette Altrichter. Im Rahmen der Partnerschaft sind künftig auch Informationsangebote und gemeinsame Aktionen für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende geplant.

Einsatz für Tiere

PENNY setzt bereits seit mehreren Jahren Maßnahmen zum Schutz von Tieren. So verzichtet das Unternehmen seit 2021 auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern, um Tiere rund um Silvester vor Lärm und Stress zu schützen. Die neue Kooperation mit dem TierQuarTier soll dieses Engagement nun langfristig erweitern.