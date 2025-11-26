Wenn Maria Bill die Bühne betritt, spürt man sofort: Nicht nur ihre, sondern auch Piafs Seele ist hier zu Gast. Seit dem 100. Geburtstag der französischen Chanson‑Ikone sorgt Bills Hommage-Programm regelmäßig für ausverkaufte Säle. Zum 110. Geburtstag von Edith Piaf singt sie im Großen Saal des Wiener Konzerthauses, begleitet von virtuosen Musikern und einem ganz besonderen Gast.

Die Stimme einer Legende neu belebt

Maria Bill hat sich mit ihrem Edith‑Piaf-Programm längst einen festen Platz in der Wiener Kulturszene erobert. Ihre Interpretation der Chansons ist nicht bloß Nachahmung, sie ist eine lebendige Reise in das Herz Piafs, eine Hommage, die stets frisch und neu klingt. Bei jedem Konzertabend entfaltet sich eine neue Facette dieser großen Künstlerin: zart, heftig, verletzlich und doch unermüdlich kämpferisch.

Begleitet wird sie dabei von Michael Hornek am Klavier und Krzysztof Dobrek am Akkordeon. Das Duo schafft mit sanften Klängen und pulsierender Emotionalität den musikalischen Rahmen für Bills Interpretation.

Ein Abend mit besonderen Gästen

Für dieses Jubiläumskonzert hat Maria Bill sich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Thomas Gansch, Trompeter der Extraklasse, wird mit seinem Instrument die Piaf-Lieder mit zusätzlichen Farbnuancen bereichern.

Gemeinsam schaffen die vier – Bill, Hornek, Dobrek und Gansch – eine intime, sonore Atmosphäre, die gleichzeitig groß und bewegend ist. Das Konzert trägt den Titel „Non, je ne regrette rien“ und verweist damit nicht nur auf einen ihrer berühmtesten Songs, sondern auf Piafs unbändige Lebenskraft.

Zwischen Biografie und Chanson

Maria Bill verbindet in ihrem Programm musikalische Interpretationen mit erzählerischen Elementen. Sie erzählt von Piafs Aufstieg in den Hinterhöfen von Paris, von ihrem harten Leben, ihrem Verlust, ihrer Liebe und ihrem unbändigen Willen zu singen. Mit warmem Einfühlungsvermögen lässt sie die Leidensgeschichte dieser einzigartigen Frau lebendig werden.

Die Künstlerin weiß: Kein Abend ist wie der andere. Bei jedem Konzert bringt sie neue Nuancen – mal sanft, mal dramatisch – ein und sorgt so für unvergessliche Momente. Das Publikum reagiert regelmäßig mit stehenden Ovationen.

Maria Bill – eine Stimme mit Geschichte

Maria Bill ist keine Unbekannte. Schon seit Jahrzehnten prägt sie die Theater- und Musiklandschaft Wiens. Die gebürtige Schweizerin lebt seit 1978 in Wien, war an bedeutenden Bühnen wie dem Volkstheater, dem Burgtheater oder dem Theater in der Josefstadt engagiert.

Ihre Verbindung zu Edith Piaf begann früh. Bereits in den 1980er Jahren spielte Bill die Piaf in einem Bühnenstück, ihre Darstellung wurde mit der Kainz‑Medaille ausgezeichnet. Seitdem begleitet sie Piaf auf musikalischer Ebene immer wieder und hat damit eine ganz eigene Tradition geschaffen.

Maria Bill zum 110. Geburtstag von Edith Piaf

21. Dezember 2025, 19.30 Uhr

Großer Saal, Wiener Konzerthaus

Tickets ab ca. EUR 29,-: konzerthaus.at, www.wien-ticket.at und www.oeticket.com