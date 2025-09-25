Dass Johann Strauss von seinem Denkmal im Stadtpark herabsteigt und durch seine beliebte Operette führt, ist in der wunderbaren Welt des Marionettentheaters Schloss Schönbrunn auf faszinierende Art erlebbar.

Das Spiel mit Marionetten hat in Schönbrunn lange Tradition. Schon Kaiserin Maria Theresia bot Ihren Gästen Marionettentheateraufführungen. Christine Hierzer-Riedler und Werner Hierzer pflegen diese traditionelle Kunstform unter Einbeziehung modernster Bühnentechnik weiter. Die Produktionen, welche in Zusammenarbeit mit Bühnen- und Kostümbildner, Bildhauern, Autoren, Komponisten und Regisseuren entstehen, unterscheiden sich in Bezug zur „Menschenbühne“ nur durch den kleineren Maßstab. Die Spieltechnik und die Herstellung der Marionetten zählt offiziell zum UNESCO Weltkulturerbe. Nun steht ein weiteres berühmtes Stück auf dem Spielplan.

Am Samstag, den 25. Oktober 2025 hätte Johann Strauss, der Walzerkönig seinen 200. Geburtstag. Daher steht um 16 Uhr die berühmte Operette »Die Fledermaus« in einer familienfreundlichen Fassung für Kinder ab 4 Jahren auf dem Programm der traditionsreichen Marionettenbühne.

Zeit:

Samstag, 25. Oktober 2025, 16 Uhr

Ort:

Marionettentheater Schloss Schönbrunn, Hofratstrakt, 1130 Wien

Info:

Tel.: +43 1 817 32 47

www.marionettentheater.at