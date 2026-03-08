Der Darm ist ein Hochleistungsorgan, das täglich wichtige Aufgaben im Körper erfüllt. Eine Rolle, die oft unterschätzt wird und viele bei Problemen zu spät zum Arzt führt. Dabei kann Vorsorge Leben retten. Im Darmgesundheitsmonat März machen die Selbsthilfe Darmkrebs Österreich, die MedUni Wien und das AKH Wien ein mit einer außergewöhnlichen Aktion aufmerksam. Mit einer rollenden Sprechstunde und einer Informationsveranstaltung im Hohen Haus. Gesundheitsinteressierte sind eingeladen, Fragen zu stellen, Neues zu erfahren und Berührungsängste zu dem wichtigen Thema Darmkrebs-Vorsorge abzubauen.

Mit der „Darm-fit Bim“ zu Expertenwissen

Am 18. März um 16 Uhr startet die historische Tram vor dem Otto-Wagner-Pavillon am Karlsplatz zu einer Ringstraßen-Sonderfahrt. An Bord: renommierte Fachärzt:innen des Comprehensive Cancer Centers der MedUni Wien und des AKH Wien. Sie beantworten persönliche Fragen zu Vorsorge, Risikofaktoren und modernen Therapieformen. Die Fahrt führt über den Ring und den Franz-Josefs-Kai bis zum Parlament, wo die nächste Station der Wissensreise wartet.

Aktuelle Therapien und neue OP-Techniken

Ab 17 Uhr geht es im Alois-Mock-Saal im Parlament weiter. Univ.-Prof. Dr. Gerald Prager und Univ.-Prof. Dr. Michael Bergmann geben Einblicke in moderne Behandlungsstrategien bei Darmkrebs – von Chemotherapie über Immun- und Antikörpertherapie bis zu neuesten chirurgischen Verfahren beim Enddarmkrebs. Ergänzt wird das Programm durch erfahrene Chirurg:innen, die über Vorsorge und Risikogruppen informieren. Ziel ist es, verständlich aufzuklären und die Bedeutung der Früherkennung ins Bewusstsein zu rücken.

Offen über Krebs und Arbeit sprechen

Ein oft tabuisiertes Thema ist der Umgang mit Krebs im Berufsleben. Nationalratsabgeordnete Mag. Romana Deckenbacher spricht darüber, wie Betroffene während und nach einer Erkrankung unterstützt werden können. Der offene Dialog soll Mut machen und zeigen, dass Krebs kein Tabu bleiben darf, weder privat noch im Job. Im Anschluss lädt ein kleiner Imbiss zum Austausch ein.

18. März 2026

Ablauf: 16 Uhr, Abfahrt der historischen Tram am Karlsplatz I 16.40 Uhr, Ankunft Parlament, Einlass (Ausweispflicht) I 17 Uhr, Vorträge und Gespräche im Alois-Mock-Saal I 18.10 Uhr, Imbiss und Networking

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze!): Tel.: +43 (0) 676/934 07 46 | E-Mail: info@selbsthilfe-darmkrebs.at

selbsthilfe-darmkrebs.at

Foto: Image by katemangostar on Freepik