Gratis Friseurbesuch für SOMA-Kunden in Meidling

Die Teuerung trifft vor allem finanziell Schwache. Immer mehr Menschen haben im Monat gerade noch Geld für das Notwendigste. Dinge, die für viele alltäglich erscheinen, wurden zum wahren Luxus. So etwa auch Friseurbesuche.

Kostenloser Haarschnitt

Um armutsgefährdeten Menschen nun einen neuen Friseurbesuch zu ermöglichen, organisiert der Samariterbund gemeinsam mit dem Meidlinger Gemeinderat Jörg Neumayer und der Meidlinger Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Barbara Marx (beide SPÖ) kostenlose Haarschnitte im Friseursalon Nesa. Die Kosten werden dabei je zur Hälfte von den Meidlinger Bezirkspolitikern und dem Friseursalon Neša getragen. „Die Teuerungswelle ist ungebrochen hoch. Und Menschen, die sich kaum die nötigsten Dinge des alltäglichen Lebens leisten können, sollen dennoch auch ihre Würde und ihren Selbstwert behalten. Diese Aktion trägt auf jeden Fall dazu bei“, betont Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Zusammenhalt in Meidling

Kunden des Sozialmarkts können sich direkt im Sozialmarkt in der Böckhgasse 2/4 (1120 Wien ) für die Aktion anmelden. Der Friseursalon sperrt dazu jeweils am 19. Jänner und am 22. Februar ausschließlich für Sozialmarktkunden auf. Insgesamt werden dabei 30 gratis Haarschnitte für jeweils 15 Personen pro Tag angeboten.

„Es geht uns vor allem um den Zusammenhalt in Meidling. Die Idee für diese Aktion ist uns, wie könnte es anders sein, beim Frisör gekommen. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn diese Idee aufgegriffen und von vielen übernommen wird“, hofft Jörg Neumayer. Barbara Marx betont den Wert einer solchen Aktion: „Ich mag diese niederschwellige Art und Weise. Und ein Frisörbesuch ist immer was Feines und tut auch der Seele gut.“