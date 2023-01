Michael Wimmer, „Jungs“ und die volle Schnauze

Wenn man einen erfolgreichen Trainer wie Manfred Schmid feuert, dann sollte man einen Superstar an der Angel haben – solch ein dicker Fisch wäre Adi Hütter gewesen. Aber der war der Austria dann doch zu teuer. Also verhandelte man mit drei Bewerbern, die ihr Brot bisher meist als Co-Trainer verdient hatten: Robert Klauß, „Co“ bei Leipzig und bis Oktober 2022 Chef bei Nürnberg in der 2. deutschen Bundesliga, ­Ronald Brunmayr, Assistent von Oliver Glasner in Frankfurt, und Michael Wimmer, Co-Trainer und interimistische Nummer eins beim VfB Stuttgart. Der hat schließlich das große Los gezogen.

Ungewiss

Ob er seinen Vertrag bis 2025 erfüllen kann, ist aber eher ungewiss. Denn erstens weiß niemand genau, ob es den mit 63 Millionen Euro verschuldeten Verein überhaupt noch so lange gibt, zweitens kann auch Wimmer in dem violetten Intrigantenstadl schnell zum Bauernopfer werden.

Schnauze voll

Die Fans haben, um es auf Deutsch zu sagen, damit es der Neue gut versteht, die Schnauze voll: Die Abo-Stornierungen und Boykott-Aufrufe häufen sich! Wimmers Wunsch, den er bei seiner ersten Pressekonferenz äußerte, wird sich also nicht so leicht erfüllen lassen: „Generell geht es mir darum, dass die Jungs unbekümmert Fußball spielen.“ Übrigens: Bei uns heißt das immer noch „die Buam“ – diese sprachlichen Differenzen dürften allerdings seine geringsten Probleme sein.