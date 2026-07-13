Die Minoritenkirche bittet zu Konzert-Klassikern

Das Festival der Klassik geht in die 3. Auflage. Ab 24. Juli sind Trompeten- und Klavier-Klänge in der Kirche zu hören.

Dirigent Martin Sieghart (Bild: Robert Maybach).

Den Auftakt der 3. Ausgabe dieser beliebten Konzertreihe gestaltet die international gefeierte Trompeterin Selina Ott zusammen mit dem Les Orpheistes Orchester unter Dirigent Martin Sieghart. Auf dem Programm stehen Werke von Corelli, Tartini, Ravel und Defaye/Planel.

Trompeterin Selina Ott (Bild: Oliver Kendl).

Mozart-Abend

Am 26. Juli folgt ein Mozart-Abend mit dem Varga Quartett Wien und der Pianistin Adela Liculescu. Eine absolute Neuheit ist das Late Night Concert am 29. Juli mit Sophie Dervaux und besonders stimmungsvoller Musik, etwa von Bach, Arvo Pärt und Samuel Barber.

Solist und Dirigent

Am 31. Juli und am 1. August übernimmt der spanische Pianist Iván Martín gleich zwei Rollen: als Solist und als Dirigent vom Klavier aus. Zu hören sind Haydns Klavierkonzert in D-Dur und Mozarts Sinfonie Nr. 29.

Klassischer Abschluss

Den Abschluss am 2. August bildet das Konzert »Bach & Paganini meets Schumann« gemeinsam mit dem Geigenvirtuosen und künstlerischen Leiter Mario Hossen.

Die abendlichen Konzerte in der angenehm kühlen Minoritenkirche beginnen allesamt um 20 Uhr, das Late Night Concert um 22 Uhr.