Fußball-Fieber: Freiherz lädt zum großen WM-Quiz

Fußballfans aufgepasst: Im Restaurant Freiherz im Alten AKH wird die FIFA Klub-WM nicht nur auf der Leinwand verfolgt – an zwei Abenden sorgt das Wiener Bezirksblatt auch für jede Menge Quizspaß.

Wer sein Fußballwissen unter Beweis stellt, kann sich einen WBB-Fußball sichern.

Quiz, Fußball und gute Stimmung

Am 30. Juni sowie am 15. Juli heißt es jeweils ab 18:30 Uhr (Anpfiff ist um 19 Uhr): Mitmachen, miträtseln und gewinnen. Noch vor den jeweiligen WM-Spielen lädt das Wiener Bezirksblatt zum unterhaltsamen Fußball-Quiz ins Freiherz im Alten AKH.

Moderiert wird das Quiz von Hans Steiner, Fußballexperte und Chefredakteur des Wiener Bezirksblatts. Auf die Besucher warten spannende und humorvolle Fragen rund um die Welt des Fußballs und die aktuelle WM. Wer die richtige Antwort kennt, darf sich über einen WBB-Fußball als Geschenk freuen.

WM live im Freiherz

Das Freiherz zählt zu den schönsten Gastro-Locations Wiens und steht für gemütliche Atmosphäre sowie hochwertige Küche und Getränke. Während der WM werden – soweit es die Öffnungszeiten erlauben – sämtliche Spiele live übertragen. Damit ist das Lokal der ideale Treffpunkt für alle Fußballbegeisterten.

Wer beim Quiz dabei sein möchte, reserviert am besten rechtzeitig einen Tisch und verbindet den Quizabend mit einem spannenden Fußballabend in geselliger Runde.

Weitere Informationen zu den WM-Quizabenden und den Live-Übertragungen gibt es auf freiherz.at.

Freiherz

Alser Straße 4, 1090 Wien

freiherz.at