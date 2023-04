Missio Muttertags-Aktion : "Von Herz zu Herz"

Am 14. Mai ist es wieder so weit: Der Muttertag steht vor der Tür. Für alle, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, gibt es die Aktion „Von Herz zu Herz“ von Missio, den Päpstlichen Missionswerken.

Die Päpstlichen Missionswerke („Missio“) wirken seit 1922 in 150 Ländern der Welt. Als eine der zehn größten Spendenorganisationen in Österreich engagiert sich Missio Österreich mit Papst Franziskus an der Spitze für die Stärkung der wachsenden Weltkirche in den ärmsten Ländern der Welt.

„Die Gründerin der Päpstlichen Missionswerke, die selige Pauline Marie Jaricot, hat den Päpstlichen Missionswerken zwei Werkzeuge in die Hand gegeben, um die Welt zu verändern: Gebet und Spende.“, so Pater Karl Wallner, Nationaldirektor von Missio Österreich. Diesen Gedanken setzt man auf anlässlich des Muttertags am 14. Mai um. Mit einer besonderen Aktion.

Ein Herz für Mädchen in Indien

Für alle, die noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sind, gibt es die Aktion „Von Herz zu Herz“ von Missio. „Das Herz als Symbol der Liebe passt perfekt zum Muttertag. Es ist aber zugleich ein wunderbarer Akt der Nächstenliebe, sein Herz zu öffnen und Mädchen in Nordindien zu unterstützen“, so Pater Karl Wallner.

Die köstlichen Naschereien sind im herzförmigen Karton, gefüllt mit Schokopralinen und Schokotalern erhältlich. Entweder als Einzelpackung zu 8,90 Euro mit sechs Schokopralinen und zwei Schokotalern oder im Karton mit sechs Schachteln zu 53,40 Euro erhältlich. Die mit heller und dunkler Nougatcreme und ganzen Haselnüssen gefüllten Schokopralinen sowie die mit Nougatcreme gefüllten Milchschokoladentaler werden umweltfreundlich, fair und in Österreich produziert. Die Überverpackung ist zu 100 Prozent recyclebar.

Der Reinerlös aller gekauften Missio-Herzen kommt jungen Mädchen aus einer der ärmsten Regionen Indiens zugute und ermöglicht ihnen eine Chance auf Bildung.

Das Missio-Herz kann online unter www.missio.at/herz telefonisch unter 01 513 77 22 oder per Mail unter bestellung@missio.at bestellt werden.