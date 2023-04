Wie bereichert künstliche Intelligenz unseren Alltag?

Ein neues Seminar des BFI Wien gibt nützliche Tipps, wie KI bei der Arbeit erfolgreich eingesetzt werden kann.

War Künstliche Intelligenz bis vor Kurzem nur unter Experten Thema, hält sie durch das bedienungsfreundliche Programm ChatGPT auch Einzug in unser Alltagsleben. Nach anfänglichen Bedenken stellt sich immer mehr die Frage, wie lassen sich ChatGPT und Co zum Beispiel sinnvoll in den Berufsalltag integrieren.

In der Praxis

Das neue BFI Wien-Seminar „ChatGPT im Arbeitsalltag“ hat es sich zum Ziel gesetzt, hierauf die passenden Antworten zu liefern. Interessierte erfahren, wie sie mithilfe von KI-Tools und -Software Prozesse in ihrem Job automatisieren und somit erleichtern können. Egal ob als Ideen­lieferant im Marketing oder Inspirationsquelle für Texte und Projekte, in dem Seminar wird praktisch dargelegt, wo sich das Programm überall unter­stützend einsetzen lässt.