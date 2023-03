Rasche Sanierung: Desolate Fassade am SPÖ-Haus

Wegen „Gefahr im Verzug“ muss nun rasch gehandelt werden. Die etwas desolate Fassade am Gebäude Kalvarienberggasse 28 A –

das Haus steht im Eigentum der SPÖ Hernals und be­herbergt auch einen Boogie-Klub und die Tanzschule Strobl – muss nun rasch und nachhaltig erneuert werden. Schon in wenigen Wochen soll es so weit sein.

Ein Gerüst zum Schutz der ­Passanten vor möglicherweise noch herabfallenden Mauer­teilen ist bereits errichtet worden. Ein spektakulärer Vorfall aus dem Jahr 2022 war zum Glück ohne Personenschaden abge­laufen. Die desolate Stelle ist ­daraufhin zwar gesichert ­worden, ein weiterer Abbruch von Mauer­teilen konnte aber nicht ausgeschlossen werden.

Fastenmarkt

Seitdem klingeln die Alarm­glocken. Vor allem auch wegen der benachbarten Schulen, des SPÖ-Parteienverkehrs sowie der Tanzschulbesucher, die vor dem Haus auf die Tanzstunde warten. Mit der Vergabe der Bauarbeiten ist schon in den nächsten Tagen zu rechnen. Nicht zuletzt, um auch den ­Besuch des Fastenmarktes sicher zu machen.