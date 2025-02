Nepomuk: Neue Anlaufstelle für Kindergesundheit

Die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Wien wird weiter ausgebaut. Mit der Eröffnung der Kinder-PVE Nepomuk in Wien-Währing gibt es nun insgesamt acht solcher Einrichtungen in der Bundeshauptstadt. Das moderne Gesundheitszentrum bietet umfassende medizinische und therapeutische Leistungen und setzt neue Maßstäbe in der Primärversorgung.

Die Kinder-PVE Nepomuk bringt erfahrene Kinderärzte, Therapeuten und Fachkräfte unter einem Dach zusammen. „Mit Fachwissen und Empathie schaffen wir eine angemessene Atmosphäre für die ganze Familie“, erklärt das Ärzteteam rund um Dr. Alexandra Ille. Die enge Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitsberufe ermöglicht eine frühzeitige und umfassende Betreuung, die nicht nur akute Beschwerden behandelt, sondern auch präventive Maßnahmen fördert.

25 weitere Wiener Gesundheitszentren bis 2030

Die Stadt Wien, die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Wiener Ärztekammer setzen mit dem Ausbau von Primärversorgungseinheiten (PVE) auf eine nachhaltige Gesundheitsversorgung. „Diese neue Einrichtung hebt die Versorgung von Kindern auf ein neues Niveau“, betont MMag.a Agnes Streissler-Führer von der ÖGK. Aktuell gibt es in Österreich 84 PVE, davon zwölf speziell für Kinder. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker unterstreicht die Bedeutung solcher Einrichtungen: „Die Stadt Wien wird den Ausbau regionaler Gesundheitszentren weiter stark vorantreiben. Bis 2030 sollen 25 weitere hinzukommen.“

Breites Leistungsangebot, niederschwelliger Zugang

Die Kinder-PVE Nepomuk bietet nicht nur kinderärztliche Betreuung, sondern auch Leistungen aus Diätologie, klinischer Psychologie, Sozialarbeit, Ergotherapie und Physiotherapie. Besonders chronisch kranke Kinder profitieren von der kontinuierlichen Versorgung. „Dieses Konzept kombiniert wohnortnahe Versorgung mit präventiven Angeboten wie Ernährungsberatung und sorgt für einen niederschwelligen Zugang”, sagt Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart. Die neue Einrichtung in der Kreuzgasse 27 ist von Montag bis Samstag geöffnet und sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche in Wien eine hochwertige medizinische Betreuung in ihrer Nähe erhalten.

Nepomuk – Ordination für Kindergesundheit

Kreuzgasse 27, 1180 Wien

Tel.: 01/394 17 18

Öffnungszeiten: Mo.–Do., 9-19 Uhr, Fr., 7–17 Uhr und Sa., 10–15 Uhr

nepomuk.wien

Foto: Freepik.com