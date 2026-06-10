Führungswechsel bei der Wiener Städtischen

Bei der Wiener Städtischen Versicherung und dem Wiener Städtischen Versicherungsverein kommt es in den kommenden Jahren zu bedeutenden Veränderungen an der Spitze. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 9. Juni die Nachfolge in den Führungsetagen geregelt und damit die strategischen Weichen für die Zukunft gestellt.

Mit 1. Juli 2027 wird Sonja Brandtmayer zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektorin der Wiener Städtischen Versicherung bestellt. Sie folgt auf Ralph Müller, der zeitgleich die Funktion des Vorstandsvorsitzenden des Wiener Städtischen Versicherungsvereins übernimmt. Der bisherige Vereinschef Robert Lasshofer bleibt der Unternehmensgruppe weiterhin in beratender Funktion verbunden und behält den Vorsitz im Aufsichtsrat der Wiener Städtischen Versicherung.

Erste Frau an der Spitze

Mit Sonja Brandtmayer übernimmt erstmals eine Frau die Führung der Wiener Städtischen Versicherung. Die Juristin ist seit 2016 im Unternehmen tätig und bekleidete seither mehrere Führungspositionen. Nach der Leitung der Kranken- und Unfallversicherung führte sie die Landesdirektion Steiermark, bevor sie 2020 in den Vorstand wechselte. Aktuell verantwortet sie als Generaldirektor-Stellvertreterin unter anderem den Vertrieb, die Krankenversicherung sowie Marketing und Werbung.

Aufsichtsratspräsident Robert Lasshofer zeigt sich erfreut über die Bestellung: „Mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem fundierten Know-how und ihren strategischen Fähigkeiten wird sie die Wiener Städtische auf einem erfolgreichen Wachstumskurs weiterentwickeln.“

Ralph Müller wechselt zum Hauptaktionär

Ralph Müller steht seit 2021 an der Spitze der Wiener Städtischen Versicherung. Der studierte Jurist war zuvor Generaldirektor der DONAU Versicherung und begann seine Karriere innerhalb der Wiener Städtischen bereits 2011 als Vertriebsvorstand. In den vergangenen Jahren verantwortete er zudem das Risiko- und Finanzressort.

Ab Juli 2027 übernimmt Müller den Vorstandsvorsitz des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Dieser ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) und unterstützt die Versicherungsgruppe neben ihrer wirtschaftlichen Entwicklung auch in sozialen und kulturellen Belangen.

Robert Lasshofer bleibt der Gruppe erhalten

Robert Lasshofer steht seit 2021 an der Spitze des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Zuvor prägte er als Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung von 2010 bis 2020 maßgeblich deren Entwicklung. Künftig wird er der VIG-Gruppe beratend zur Seite stehen und dabei seine langjährige Vertriebs- und Managementerfahrung einbringen.

Darüber hinaus bleibt er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wiener Städtischen Versicherung sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Vienna Insurance Group.

Bedeutender Arbeitgeber in Wien

Die Wiener Städtische Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Vienna Insurance Group und zählt mit rund 4.000 Mitarbeitern zu den bedeutenden Arbeitgebern der Bundeshauptstadt. Das Unternehmen verfügt österreichweit über neun Landesdirektionen und 125 Geschäftsstellen sowie eine Niederlassung in Slowenien.

Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wurde die Wiener Städtische mehrfach für ihre familienfreundliche Unternehmenskultur ausgezeichnet und zuletzt 2024 erneut als „familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert.

Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins | ©Jeff Mangione, Wiener Städtische