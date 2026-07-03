677 neue Polizeikräfte feierlich in Schönbrunn angelobt

Vor der eindrucksvollen Kulisse von Schloss Schönbrunn stand am 29. Juni die Zukunft der Wiener Polizei im Mittelpunkt: Insgesamt 677 Polizistinnen und Polizisten wurden im Rahmen eines feierlichen Festakts angelobt beziehungsweise nach erfolgreicher Ausbildung in den Dienst gestellt.

Verstärkung für die Sicherheit in Wien

20 frisch ausgebildete Polizistinnen und Polizisten schlossen ihre Grundausbildung erfolgreich ab und werden künftig die Wiener Polizei verstärken. Gleichzeitig beendeten 198 dienstführende Beamtinnen und Beamte ihre Ausbildung erfolgreich. Für 259 neue Aspirantinnen und Aspiranten begann hingegen ein neuer Abschnitt: Sie legten ihr Gelöbnis ab und starteten ihre Grundausbildung bei der Landespolizeidirektion Wien.

Insgesamt wurden elf Polizeigrundausbildungslehrgänge angelobt sowie dreizehn Polizeigrundausbildungslehrgänge und zehn Ausbildungslehrgänge für dienstführende Beamtinnen und Beamte ausgemustert.

Festakt mit prominenten Gästen

An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Vertreter aus Politik und Polizei teil, darunter Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, Innenminister Gerhard Karner, der Dritte Präsident des Wiener Landtages Gerhard Schmid sowie der Hausherr des Schlosses Schönbrunn, Klaus Panholzer.

In ihren Ansprachen würdigten sie die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen sowie die Bedeutung der Polizeiarbeit für die Sicherheit in Wien. Landespolizeipräsident Pürstl sprach über die Herausforderungen des Berufs und wünschte den neuen Kräften alles Gute für ihren weiteren Weg. Gerhard Schmid hob die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Polizei hervor. Innenminister Gerhard Karner bedankte sich bei den Polizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz im Dienst der Republik.

Geburtstagsüberraschung während der Angelobung

Für zwei Polizeischüler wurde der Festakt zu einem ganz besonderen Erlebnis: Sie feierten ausgerechnet am Tag ihrer Angelobung Geburtstag. Innenminister Gerhard Karner, Gerhard Schmid und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ließen es sich nicht nehmen, den beiden persönlich zu gratulieren – ein Moment, den sie wohl lange in Erinnerung behalten werden.

Musikalisch begleitet wurde die Feier von der Polizeimusik Wien.

Karrierechancen bei der Wiener Polizei

Die Wiener Polizei sucht weiterhin engagierte Bewerberinnen und Bewerber. Neben einer fundierten Ausbildung stehen zahlreiche Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten offen. Informationen zu Bewerbung, Ausbildung und offenen Stellen sind auf der Karriereseite der Wiener Polizei erhältlich.