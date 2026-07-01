Das Nordbahnviertel wird jetzt noch grüner 

Am letzten Tag der ersten große Hitzewelle gab es gute Nachrichten für die Bewohnerinnen und Bewohner des größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebietes: Zurzeit erfolgt das klimafitte Glow up mit den Top 3-Maßnahmen: entsiegeln, begrünen und kühlen!

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt” werden Straßen im Nordbahnviertel in mehreren Etappen umgestaltet. Den Anfang für diese nachhaltige Attraktivierung macht die Ernst-Melchior-Gasse von der Jakov-Lind-Straße bis zur Krakauer Straße sowie der angrenzende Bereich von Am Tabor.

Ein Teil der Transformation findet im Vorfeld des Gertrude-Fröhlich-Sandner-Schulcampus statt, was zugleich Teil der Wien-Strategie zur Verbesserung der Schulvorplätze ist.

28 neue Bäume

„Wir starten die Begrünungskur des Nordbahnviertels in der Ernst-Melchior-Gasse mit allem, was die ‚Raus aus dem Asphalt-Familie‘ hergibt: mit 28 neuen Bäumen, 2.900 Quadratmetern entsiegelte Fläche und 1.300 Quadratmetern neuem Grünraum. Dazu kommen ein neues Wasserspiel für Kinder, Trinkhydranten und Nebelstelen, damit die Hitzetage gut zum Aushalten sind. Zur Abrundung unseres ‚Raus aus dem Asphalt-Gesamtpackages‘ ersetzen wir den Asphalt durch wasserdurchlässige Pflasterung, die sich an den heißen Sommertagen nicht so stark erhitzt. Das ist eine spürbare und sichtbare Verbesserung im Grätzl.”

…erklärte die zuständige Stadträtin im Beisein von NEOS-Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner. dem Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alex Nikolai und seinem Stellvertreter Christoph Zich.