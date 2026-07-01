Letzte Ehre für die Kunstikone Valie Export

Mit einem feierlichen Ehrenbegräbnis hat die Stadt Wien am 30. Juni der international renommierten Medien- und Performancekünstlerin Valie Export gedacht.

Die Bestattung Wien sorgte für einen würdevollen Ablauf der Zeremonie am Wiener Zentralfriedhof.

Feierlicher Abschied in der Friedhofskirche

Die Aufbahrung fand in der Kirche zum Hl. Borromäus am Wiener Zentralfriedhof statt. Im Anschluss wurde Valie Export (17. Mai 1940 – 14. Mai 2026) in einem Ehrengrab der Stadt Wien in der Gruppe 33 G, Nummer 63, beigesetzt.

Mit der letzten Ruhestätte am Wiener Zentralfriedhof erhält eine der international bedeutendsten österreichischen Künstlerinnen einen besonderen Platz des Gedenkens. Das Ehrengrab befindet sich in unmittelbarer Nähe jenes des Künstlers Herbert Brandl. Damit setzt die Stadt Wien ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für das Lebenswerk Valie Exports, die mit ihren Medien- und Performancearbeiten die internationale Kunstszene nachhaltig geprägt hat.