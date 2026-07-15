Unser Notfellchen der Woche: Boo sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Boo beweist, dass das Alter kein Hindernis für Lebensfreude ist. Der im November 2015 geborene Terrier-Mischling wartet derzeit auf Menschen, die ihm die Chance auf einen entspannten Lebensabend schenken.

Der freundliche Rüde zeigt sich menschenbezogen und aufgeschlossen. Auch ein Zusammenleben mit Teenagern ist für den unter kniehohen Vierbeiner gut vorstellbar. An der Leine geht Boo grundsätzlich brav, begegnet anderen Hunden derzeit jedoch noch mit viel Unsicherheit. Aus Stress verbellt er Artgenossen, weshalb seine Verträglichkeit mit anderen Hunden erst noch genauer getestet werden muss.

Im Tierheim hat sich Boo bereits als stubenrein erwiesen. Trotz seines Seniorenalters steckt noch viel Energie in dem Terrier-Mischling. Gleichzeitig reagiert er in neuen Situationen noch etwas unsicher. Deshalb wünschen sich seine Betreuerinnen und Betreuer für ihn ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo er in entspannter Umgebung ankommen kann.

Wer Boo die Zeit gibt, Vertrauen zu fassen, gewinnt einen treuen Begleiter, der seinen Lebensabend gerne an der Seite liebevoller Menschen verbringen möchte.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).