Falsche Gold-Händler kassieren Tausende Euro

Ein dreister Trickbetrug beschäftigt die Polizei: Zwei bislang unbekannte Männer sollen einem Käufer vermeintliches Feingold verkauft und ihn dabei um mehrere tausend Euro gebracht haben. Jetzt fahndet das Landeskriminalamt nach den Verdächtigen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Jänner 2026. Die beiden Männer trafen sich mit dem späteren Opfer, um angeblich hochwertiges Feingold zu verkaufen. Doch während einer der Verdächtigen den Käufer geschickt ablenkte, soll sein Komplize einen raffinierten Trick angewendet haben.

Er schnitt angeblich ein kleines Teststück aus den angebotenen Goldplatten heraus – tatsächlich soll er jedoch ein echtes Testplättchen unter den Metallplatten versteckt und dieses dem Käufer übergeben haben. Nachdem das Teststück als echtes Gold geprüft worden war, zahlte das Opfer den vereinbarten Kaufpreis in bar.

Wertlose Metallplatte

Die böse Überraschung folgte erst später: Statt wertvollem Feingold hatte der Käufer lediglich eine vergoldete, praktisch wertlose Metallplatte erhalten. Der Schaden geht in die Tausende Euro.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Fotos der beiden mutmaßlichen Täter gesichert werden. Die Männer sind vermutlich rumänische Staatsangehörige und werden auf etwa 40 bis 55 Jahre geschätzt.

Mutmaßliche Täter (Bild: Polizei). Bild: Polizei Bild: Polizei

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Wiener Polizei die Lichtbilder veröffentlicht und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kennt diese Männer oder kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise – auf Wunsch auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter den Telefonnummern 01/31310-25800 oder 01/31310-25511 entgegen.