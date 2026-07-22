Unser Notfellchen der Woche: Ely sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Seit mehr als sechs Jahren wartet die kleine Mischlingshündin Ely im Tierheim auf ihr Für-immer-Zuhause. Dabei hat die zierliche Hündin in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht – jetzt fehlt ihr nur noch der passende Mensch.

Als Ely im März 2020 ins Tierheim kam, war sie eine ausgesprochen ängstliche Hündin. Fremden Menschen vertraute sie kaum. Heute zeigt sich die 2018 geborene Mischlingsdame zwar noch vorsichtig, doch mit etwas Geduld taut sie auf. Nach einer kurzen Kennenlernphase lässt sie sich problemlos ein Brustgeschirr und einen Maulkorb anlegen und genießt mittlerweile sogar gemeinsame Spaziergänge.

Kein Kuschelhund, aber eine treue Begleiterin

So niedlich Ely auch aussieht – sie ist kein Hund, der ständig gestreichelt oder umarmt werden möchte. Sie schätzt Menschen, die ihre Grenzen respektieren und ihr die nötige Ruhe geben. Gesucht wird deshalb ein liebevolles Zuhause am Land mit Garten, in dem sie ohne Kinder und ohne andere Tiere ankommen kann.

Ely hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennenlernen dürfen. Umso wichtiger sind verständnisvolle Menschen, die ihr Sicherheit vermitteln und ihr Zeit geben, Vertrauen aufzubauen.

Dass Ely ihren eigenen Kopf hat, verschweigen auch ihre Pfleger nicht. Die kleine Hündin ist ausgesprochen verfressen und zeigt deutlich, wenn sie etwas möchte. „Ich bin immer hungrig – und meine Pfleger behaupten auch, ich wäre fordernd“, scheint Ely mit einem Augenzwinkern über sich selbst zu erzählen. Deshalb wünschen sie sich Menschen, die konsequent bleiben, auch einmal ein liebevolles Nein aussprechen und auf ihre Figur achten.

Wer bereit ist, Ely mit Geduld, Ruhe und Verständnis zu begegnen, wird mit einer besonderen Begleiterin belohnt. Nach so vielen Jahren im Tierheim hätte die kleine Hündin endlich ein eigenes Zuhause mehr als verdient.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).