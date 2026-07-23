Scooter-Wahnsinn: Polizei stoppt wahre E-Raketen!

Was als gewöhnliche Kontrolle begann, endete mit einer handfesten Überraschung: Bei einem Schwerpunkt des uniformierten Fahrraddienstes wurden gleich vier getunte E-Scooter aus dem Verkehr gezogen – und die hatten es in sich.

Statt der erlaubten 25 km/h schossen einige der Elektro-Flitzer mit unglaublichen 50, 52 und sogar 54 km/h über den Asphalt. Bei Rollentests flog der Schwindel auf. Damit waren die Scooter mehr als doppelt so schnell unterwegs wie gesetzlich erlaubt.

Fast dreifache Leistung!

Doch damit nicht genug: Ein weiterer E-Scooter fiel durch einen besonders kräftigen Motor auf. Laut technischer Daten leistete das Gefährt satte 1.600 Watt – erlaubt sind jedoch lediglich 600 Watt.

Teure Anzeigen

Für die Lenker hatte die rasante Fahrt ein teures Nachspiel. Gegen alle vier wurden Verwaltungsanzeigen erstattet. Außerdem war für die Fahrzeuge sofort Schluss: Die Polizei untersagte in sämtlichen Fällen die Weiterfahrt.

Weitere Kontrollen

Die Botschaft der Polizei ist klar: Wer seinen E-Scooter tunt und damit zur Gefahr im Straßenverkehr wird, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Gerade in der stark frequentierten Innenstadt sollen solche Kontrollen auch künftig für mehr Sicherheit sorgen.