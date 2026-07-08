Notfellchen der Woche: Flopp sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Manche Hunde brauchen einfach ein bisschen mehr Verständnis – so wie Shar-Pei-Rüde Flopp. Der etwa kniehohe Hund ist taub und deshalb manchmal schreckhaft. Wer ihm jedoch die Zeit gibt, Vertrauen zu fassen, gewinnt einen besonders lieben und treuen Begleiter.

Ein lieber Kerl mit besonderen Bedürfnissen

Der im Mai 2015 geborene Rüde begegnet Menschen grundsätzlich freundlich. Manche Männer verbellt er anfangs, doch sobald er sie kennengelernt hat, zeigt auch ihnen gegenüber seine liebevolle Seite. Aufgrund seiner Taubheit erschrickt Flopp leicht, wenn ihn etwas überrascht. Deshalb wünschen sich seine Tierpfleger ein ruhiges Zuhause am Land, wo er stressfrei leben kann.

Mit anderen Hunden ist Flopp laut seinem Vorbesitzer gut verträglich. Er lebte bereits als Zweithund und konnte auch einige Zeit alleine bleiben. Im Tierheim zeigt er sich Artgenossen gegenüber neugierig, manchmal auch etwas aufdringlich.

Der freundliche Shar-Pei kennt das Tragen eines Brustgeschirrs. Das entspannte Gehen an lockerer Leine möchte er mit geduldigem, belohnungsorientiertem Training noch lernen. Auch bei der Stubenreinheit braucht Flopp derzeit noch etwas Zeit zur Eingewöhnung – in seinem früheren Zuhause war das kein Problem.

Aktuell bekommt Flopp getreidefreies Futter sowie Medikamente gegen eine Hautentzündung. Ein Zuhause bei ruhigen, rücksichtsvollen Teenagern wäre möglich. Vor allem aber sucht der liebe Senior Menschen mit Geduld und Herz, die ihm trotz seiner Taubheit Sicherheit geben und ihm zeigen, wie schön ein behütetes Hundeleben sein kann.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).